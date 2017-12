Diputado Carlos Paparoni sufre accidente de tránsito tras “persecución” (Foto)

diciembre 4, 2017 - 9:41 am

Mediante su cuenta en la red social Twitter, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida, Carlos Paparoni, denunció que fue “perseguido” y que le “dispararon” al carro donde se trasladaba la noche de este domingo. Sin embargo, el parlamentario señaló que se encuentra “bien”.

“Anoche me persiguieron, dispararon al carro donde me trasladaba. Huyendo me voltee. Estoy bien, gracias a Dios”, reseña el tuit del diputado al Parlamento venezolano.

En las imágenes suministradas por algunos usuarios a través de la red social antes mencionada, se puede ver cómo quedó la camioneta en la que se trasladaba Paparoni. Las ruedas delantera y trasera del lado derecho quedaron en mal estado, totalmente inservible. Asimismo, parte del capo y el parachoques trasero quedaron también destrozados.

