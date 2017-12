Diosdado Cabello: Los alcaldes electos deben juramentarse ante la ANC

diciembre 10, 2017 - 12:14 pm

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó este domingo que los alcaldes, y el gobernador electo del Zulia, deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para ejercer sus cargos.

“Desde que hay un CNE los procesos electorales se han convertido en una rutina para Venezuela. El pueblo ya está familiarizado con el captahuellas y las máquinas”, dijo tras ejercer su derecho al voto desde la Unidad Educativa Rafael María Baralt, en Monagas.

“Estas elecciones convocadas por el CNE, se hacen luego de que la Asamblea Nacional Constituyente exhortó a la realización de este proceso electoral por la paz y la estabilidad del país”, expresó al ser cuestionado por la prensa.

Cabello criticó la “indecisión” de partidos opositores que optaron por no participar en estos comicios. “Los dirigentes de la oposición no quisieron participar en estas elecciones, a pesar de haber venido de los comicios de gobernadores, esto no es nuevo lo hicieron en el año 2005”, dijo al asegurar que los candidatos opositores “se escondieron detrás de otras tarjetas”.

Noticia al Día