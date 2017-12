Destiny’s Child podría regresar en 2018

diciembre 16, 2017 - 1:09 pm

Atención, fanáticos de Destiny’s Child: ¡Prepárense para perder el aliento! Diversos fanáticos han comenzado a especular con una posible reunión de Destiny’s Child para la próxima edición del festival Coachella.

A pesar de que el Festival de Música Coachella 2018 puede estar a cuatro largos meses de distancia, los fanáticos han estado monitoreando las redes sociales y han llegado a una teoría interesante.

Entre los motivos que han llevado a dar fuerza a estos rumores se encuentran los post realizados por LaTavia Robertson, parte del trío original, quien comentó en Twitter que tiene “mucho que decir”, pero que no tiene “permitido” darlo a conocer.

Hasta los momentos Beyonce no se ha pronunciado al respecto.

¿Coincidencia? Algunos fanáticos de la música no lo creen así.

I have so much to tell you guys! All I'm allowed to say right now is.. never mind. 😊🤐

— LaTavia Roberson 🎀 (@IamLaTavia) December 5, 2017