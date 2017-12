Descubre estos mitos y verdades del sexo oral

diciembre 26, 2017 - 9:18 pm

Mucho se practica pero muy poco se habla cuando se trata del sexo oral. Hay mujeres a las que les da pena aceptar que lo realizan con su pareja; hay otras que simplemente consideran que es una práctica mal vista, peligrosa e inclusive denigrante. Ha llegado el momento de desmentir algunos rumores que giran alrededor de este placer para que, de una vez por todas, dejes tus prejuicios de lado y comiences a disfrutar sin culpas de este ejercicio sexual.

Mitos

El sexo oral es malo. Aunque durante muchos años estuvo mal visto, es necesario dejar de lado los aspectos morales y religiosos ya que el sexo oral es sólo una expresión más de la sexualidad, íntima y placentera, tanto para hombres como para mujeres. Lo que sí es malo es hacerlo irresponsablemente y sin la higiene necesaria.

Es imposible contraer ETS del sexo oral. ¡Falso! Aunque es más difícil contagiarte de alguna enfermedad en la boca, es totalmente posible contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) como sífilis, gonorrea, VIH/SIDA y VPH, por mencionar algunas. La higiene de la cavidad bucal, al igual que la de los genitales, es crucial para evitar distintas enfermedades.

No es necesario usar condón. Ya sea en el coito o en la práctica oral, usar un preservativo o barrera física para evitar el contacto con cualquier fluido, es esencial, sobre todo al tener más de una pareja sexual. Con esta medida preventiva, eliminarás el riesgo de contraer alguna infección en la boca o garganta, así como en tus partes íntimas.

El sexo oral es lo mismo que el coito. Aunque es una excelente manera de obtener satisfacción sexual, el sexo oral no sustituye la penetración. En estos casos, es una decisión tuya y de tu pareja hasta dónde quieren llegar y cómo prefieren hacerlo. ¡La confianza lo es todo!

Verdades

La alimentación influye en el sabor de los fluidos corporales. ¡So true! Así que ya sabes, si no te gusta el sabor de tu chico, proponle cambiar un poco su alimentación a una sin mucho café, alcohol, ajo y picantes, y sustituirlo por un gran consumo de agua y cítricos. En el caso de las mujeres, el sabor no depende tanto de la dieta, sino del estado hormonal en el que se encuentra. Varios factores como el vello púbico o el uso de duchas vaginales (no recomendable) pueden alterar también el olor y sabor.

Puede causar enfermedades distintas a las de transmisión sexual. Por desgracia, una mala higiene no sólo puede causarte una ETS, sino también cáncer y en algunos casos, tumores en la lengua, paladar, amígdalas o garganta. Evítalo con un buen check-up con el doctor y el dentista.

Es imposible quedar embarazada. Aunque creas que es demasiado obvio, nunca es malo aclararlo para evitar confusiones. Para lograr un embarazo es necesaria la unión de un espermatozoide y un óvulo, cosa que es imposible lograr con la práctica del sexo oral.

El sexo oral te ayuda a llegar al orgasmo más rápido. Está demostrado que es más fácil que una mujer llegue al orgasmo a través del sexo oral, gracias a la estimulación simultánea del clítoris y la vulva. Si te cuesta trabajo alcanzar el clímax, pídele a tu chico que te ayude con esta práctica y guíalo cuidadosamente, desde qué lugares debe tocar, si prefieres que también haga uso de los dedos y qué velocidad o tacto debe tener para aumentar tu placer.

Agencias / Glamour