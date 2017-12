El derecho venezolano Héctor Rondón pacta con los Astros

diciembre 15, 2017 - 1:40 pm

En un movimiento para reforzar su bullpen, los campeones Astros de Houston acordaron los términos de un contrato para el derecho venezolano Héctor Rondón, según varias fuentes.

Faltaría un examen físico para concretar el contrato que sería por un periodo de dos años.

Rondón, a quien los Cachorros de Chicago no ofrecieron contrato el 1° de diciembre, generó interés de parte de varios equipos, pero ahora llegaría a Houston, donde firmó el también relevista derecho Joe Smith.

De 29 años de edad, Rondón tuvo una temporada por debajo en el 2017 con Chicago, terminando con marca de 4-1 y efectividad de 4.24 en 57.1 entradas. Sin embargo, puso una marca personal con 10.8 ponches por cada 9.0 innings.

Un veterano de cinco temporadas en Grandes Ligas, todas con los Cachorros, Héctor Rondón lleva 18-13 con 3.22 y 77 juegos salvados en 296.1 episodios en su carrera. Del 2014 al 2015 salvó 59 partidos.

