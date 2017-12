Deportistas del mundo publican declaración universal para protegerse de violaciones a sus derechos

diciembre 14, 2017 - 4:57 pm

La Asociación Mundial de Jugadores (WPA por sus siglas en inglés), que agrupa a las asociaciones y sindicatos de deportistas profesionales de todo el mundo, desveló este jueves una declaración universal para proteger a los deportistas “de violaciones sistemáticas de sus derechos”.

“Los reglamentos del deporte mundial imponen miles de páginas con obligaciones pero ninguna precisa los derechos internacionalmente reconocidos de los atletas”, explicó Brendan Schwab, el director general de la WPA, en la declaración emitida en Washington.

“El resultado es un sistema injusto del derecho del deporte que carece de legitimidad y no protege a las personas que están en el seno del deporte. Declaramos que los derechos de los atletas no pueden ser ya más ignorados. Deben poder acceder rápidamente a la justicia”, prosiguió.

Today, the world’s leading player associations unveiled the Universal Declaration of Player Rights (the Declaration) to protect players from ongoing and systemic human rights violations in global sport. Find out more here: https://t.co/3LdP3YwUyX pic.twitter.com/bCTXBipO4v — UNI Global Union (@uniglobalunion) 14 de diciembre de 2017

Derecho a la libre expresión

Entre los 17 artículos de esta declaración figuran derechos para que los deportistas puedan expresarse libremente, organizarse para defender sus intereses y trabajar en entornos sin discriminación.

Esta declaración evoca igualmente la protección de los deportistas en marcos de procedimientos antidopaje, recordando que “cada jugador tiene derecho a tener una vida privada, respeto de su intimidad y protección cuando sus datos personales son recogidos, conservados y transferidos”.

La WPA representa a 85.000 deportistas profesionales a través de 100 asociaciones en más de 60 países, como la FIFPro -el sindicato mundial de futbolistas profesionales- o las asociaciones de jugadores de las cuatro principales ligas profesionales de Estados Unidos (NBA, NFL, MLB y NHL). AFP

#MLBPA joins @WorldPlayersUtd in supporting the Universal Declaration of Player Rights Exec Dir Tony Clark: “… We look forward to working with players’ associations and unions from around the world in seeking to improve the rights of all athletes.”https://t.co/gseaObn9Et pic.twitter.com/8c1AXAQT0Z — #MLBPA (@MLB_PLAYERS) 14 de diciembre de 2017

.@WorldPlayersUtd launches Universal Declaration of Player Rights to protect players from ongoing and systemic human rights violations in global sport. Details: https://t.co/PFnJCRbkop pic.twitter.com/gRCvJ6avxI — #MLBPA (@MLB_PLAYERS) 14 de diciembre de 2017

AFP