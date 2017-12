Del Piero entrevistó a Cristiano: “Quiero hacer películas tras mi retiro”

diciembre 29, 2017 - 11:26 pm

El canal Sky Italia adelantó parte de la entrevista que el exfutbolista italiano Alessandro Del Piero realizó a Cristiano Ronaldo. La conversación se produjo luego de recibir su último galardón de 2017: el Globe Soccer Awards.

La primera interrogante a ‘CR7’ fue por los rumores que alguna vez lo acercaron a la Juventus. “Me hubiese gustado bastante jugar contigo, ¿qué pasó?”, preguntó Del Piero.

“Muchos clubes estaban interesados en mis servicios, pero el hombre clave siempre fue él, Jorge Mendes. Él siempre me indicó el camino adecuado. Recuerdo que se habló de la Juventus, y esto me hacía feliz porque es un club extraordinario, pero también del Madrid y del United. El inglés era el equipo que me ofrecía las mejores condiciones, y era un sueño porque desde pequeño quise jugar en la Premier. El Manchester United me ofreció esta oportunidad gracias, sobre todo, a Sir Alex Ferguson y a Jorge que me ayudó para llegar hasta ahí”, respondió el ganador de cinco Balones de Oro.

“Ya tienes muchas actividades fuera del campo, pero, cuando llegue aquel momento, ¿dónde te ves?”

Cristiano Ronaldo: “Ahora estoy centrado en el campo, sé que llegará el momento en que tendré que dejarlo, pero hasta entonces quiero disfrutar del momento. Que es bueno, es muy bueno. Sé que cuando me retiraré tendré una buena vida. No digo eso porque tengo mucho dinero, lo digo porque probaré nuevas cosas. Por ejemplo, quiero probar a hacer películas. Luego tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi linea con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios, empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho. Tengo un muy buen equipo, muchas personas que trabajan en mi empresa y me ayudan para construir proyectos interesantes. Cuando juego al fútbol todo depende de mí, fuera depende también de estas personas, que trabajan para mí”.

Del Piero: ¿Dónde encuentras tu motivación, qué te inspira, qué te da esa carga interior que te permite superar tus límites año tras año?”

Cristiano: “La clave es la motivación. Si estás motivado, todo es más fácil. Tú lo sabes, también fuiste jugador, en este deporte hay que trabajar mucho. Tu ambición, tu pasión… tienes que juntar muchos factores. Siento todavía mucha pasión por el fútbol, amo ganar y siento poder lograr cada año algo más. La gente habla de mi edad, pero a veces no estoy de acuerdo: muchos jugadores más jóvenes sufren lesiones porque no cuidan su cuerpo. Yo tengo 32, casi 33 años, ya no soy un niño, lo sé. Pero me siento fuerte y motivado, en mi mente sigo notando mi fuerza y esto para mí marca la diferencia”.

Ambos futbolistas nunca coincidieron en la Juventus u otro equipo, pero el portugués sí le ha marcado varios goles a la ‘Vecchia Signora’, en la Liga de Campeones. Los más recientes fueron en la final de Champions, el pasado 2 de junio, donde Ronaldo anotó un doblete para la victoria 4-1 del Real Madrid.+

Noticia al Día