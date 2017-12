El defensor José Hernández, sub campeón del mundo, se marcha al Atlanta United de la MLS

diciembre 13, 2017 - 12:04 pm

La Major League Soccer (MLS) sigue asentándose como la liga preferida de los jóvenes talentos venezolanos. Este miércoles se dio a conocer que el defensor José Hernández, sub campeón del mundo Sub-20, dará el salto al fútbol norteamericano y se unirá al Atlanta United.

El lateral izquierdo, de 20 años, se unirá así a su paisano Josef Martínez en el equipo que dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino.

La noticia la dieron a conocer en unísono el Caracas FC, hasta ahora equipo de Hernández, y el Atlanta, a través de sus redes sociales.

“Identificamos a José como uno de los jóvenes defensores talentosos de Sudamérica y estamos encantados de que se haya comprometido a continuar su desarrollo con nuestro club”, expresó el vicepresidente y director técnico del United, Carlos Bocanegra.

José Hernández se une no solo a Josef sino al zuliano Jefferson Savarino (Real Salt Lake), al delantero Anthony Blondell (Vancouver Whitecaps FC), como los criollos con presencia en la MLS.

Equipo de sus amores

El carrilero por izquierda vistió los colores del club capitalino por siete años, principalmente en las categorías inferiores. Tras su grana actuación en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur, el defensor ganó más protagonismo y titularidad en el club avileño.

A través de sus redes sociales, el ahora jugador del Atlanta envió un mensaje de agradecimiento al Caracas FC y a su afición: “El inicio y el final: agradezco primero que todo a la junta directiva por estos 7 años que me brindaron; fueron increíbles. Gracias a todos mis compañeros y la hinchada por hacerme sentir siempre parte de esta gran familia. Caracas FC siempre será mi segunda casa esto es solo un hasta luego”.

#OFICIAL | La Junta Directiva del @Caracas_FC anuncia la venta del defensor José Hernández al @ATLUTD de la Major League Soccer. Los Rojos del Ávila le desean a José el mayor de los éxitos en este nuevo reto profesional #DaleRo pic.twitter.com/6vYHIATGU3 — Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) 13 de diciembre de 2017

Dynamite on the back line. A look at what’s to come from @JoseRafaelH13 💪 pic.twitter.com/pG2OU8XEpI — Atlanta United FC (@ATLUTD) 13 de diciembre de 2017

A message to Atlanta from our latest signee! pic.twitter.com/7A4p44ePz7 — Atlanta United FC (@ATLUTD) 13 de diciembre de 2017

Andrea Seña//Noticia al Día