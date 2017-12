D’Amelio: Campaña contra el CNE se ha revertido a muchos sectores opositores

diciembre 8, 2017 - 6:35 am

“La gente está harta, quiere paz, tranquilidad y ejercer el voto”

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, afirmó este viernes que los ataques contra la institucionalidad del organismo, se ha revertido a los sectores de oposición; lo que se ha evidenciado en la respuesta del pueblo, que ha salido a votar masivamente en cada llamado.

D’Amelio, entrevistada en el canal del Estado, se refirió a una de las propuestas de la oposición en mesa de diálogo, y a las declaraciones contra los procesos electorales que dirigen los actuales representantes del Poder Electoral, y considera que al CNE intenta “endosar el conflicto interno del partido, la problemático entre ellos”.

Recordó que previo al pasado proceso comicial de la Asamblea Nacional Constituyente, “dijeron que este CNE era parcializado, que éramos unas malandras (…) En el marco del respeto, fíjate lo que se ha dicho ante el CNE (…) Y salieron a votar 8 millones de personas sin importar que el sector de oposición llamó a la violencia. La gente está harta, la gente quiere paz, tranquilidad y ejercer el voto”.

La representante del Poder Electoral resaltó además la fortaleza del CNE como institución y la confianza de los electores. Aseguró que cuando se produjeron las declaraciones del presidente de Smartmatic, éstas no tuvieron mayor impacto. “Lo que sí es importante resaltar es que el Estado garantiza la defensa frente a lo ocurrido, porque la declaración del presidente de Smartmatic pudo ocasionar un daño moral, por tanto le corresponde a la Contraloría iniciar un proceso de defensa (…) Ni los partidos políticos de oposición le pararon, porque si no, no se hubiesen inscrito en las elecciones de gobernador”.

A dos días del proceso electoral para elección de alcaldes, la Rectora resaltó el cumplimiento del cronograma de actividades, y que este viernes se realizará la instalación de mesas junto a los miembros, ayer hubo el despliegue de máquinas y cotillones (…) El día de la constitución de mesas es el domingo, cuando participan los testigos de organizaciones políticos”.

Noticia al Día