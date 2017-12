Daisy Ridley pone en duda su continuidad como Rey en “Star Wars”

diciembre 3, 2017 - 10:51 am

Star Wars: Episodio IX podría ser la última película en la que veamos a Daisy Ridley en el papel de Rey. Así lo ha dejado entrever la actriz en una entrevista con Rolling Stone, en la que afirmó que la última entrega de la trilogía de la saga galáctica es el mejor momento para cerrar el círculo y centrarse en otros proyectos.

Estoy muy emocionada por hacer la tercera y completarla [la trilogía], porque, básicamente, firmé por tres películas. Así que en mi cabeza son tres películas. Creo que es el momento adecuado para terminar.

A pesar de anunciar su posible retirada de Star Wars, Ridley no descarta volver en un futuro. El pasado 9 de noviembre, Lucasfilm anunció que habrá una nueva trilogía dirigida por Rian Johnson, la cual se desarrollará con nuevos personajes y en una galaxia nunca antes explorada. Próximamente, podríamos ver de nuevo a Daisy Ridley en el papel de Rey, así como Carrie Fisher ha vuelto como la princesa Leia para Star Wars VIII: The Last Jedi.

“¿Quién sabe? Honestamente, siento que el mundo puede terminar en los próximos 30 años, entonces, si en 30 años no vivimos bajo tierra en una serie de células interconectadas, entonces seguro. Quizás”, señaló Ridley.

Por otro lado, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, destacó que todavía quedan muchas historias que contar sobre Star Wars y que el noveno episodio no será el fin de personajes como Rey o Finn (John Boyega). De confirmarse, la productora tendría que encontrar a otra actriz para que interprete el personaje presentado en The Force Awakens.

La vuelta de la actriz en el papel de Rey es algo poco probable por el momento pero, por suerte, todavía podremos disfrutar de su actuación en el novena episodio de la saga, que se estrenará el próximo 20 de diciembre de 2019.

Noticia al Día / Con información de Hipertextual