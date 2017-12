Cuerpos de seguridad fueron sesibilizados en materia de atención a la víctima de la violencia en el Zulia

diciembre 1, 2017 - 10:19 pm

En el marco de la prevención de la violencia contra la mujer, La Dirección de Prevención del Delito (DPD) en el estado Zulia, impartió el foro sobre la atención a la víctima de violencia, a funcionarios de los diversos cuerpos de seguridad, en el auditorio de la Torre Mara, parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo, este viernes.

Al menos 400 servidores públicos fueron sensibilizados en materia de atención de la víctima de violencia de los cuerpos de seguridad ciudadana de la entidad zuliana.

La actividad inició con la entonación de los himnos por parte del ensamble de la Secretaria de Cultura de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, seguida de las palabras de apertura del general, Rubén Ramírez Cáceres, director de la Mancomunidad Policial del Eje Metropolitano, quien instó a los presentes aprovechar este tipo de formaciones para el crecimiento personal y optimizar el servicio que le brindamos a las comunidades.

El ponente Hector Hurtado, investigador social de la DPD Zulia desarrolló la temática de atención de la victima de la violencia y destacó que “para entender el delito se debe iniciar por analizar el fenómeno de la violencia, que no es sólo la violencia física que todos conocemos, si no la violencia psicológica, la violencia verbal y el abuso sexual. Solo por mencionar tres de los cuales cabe mencionar que la estadística de las denuncias recibidas es un número bajo en comparación al número de víctimas que no denuncian por distintos factores, por temor y por desconocimiento de la Ley”.

Por otra parte, La Dra.Lorena Jaramillo, Jueza itinerante en materia de delito de violencia contra la mujer de la circunscripción judicial del estado Zulia expresó que “se debe impulsar una criminología con perspectiva de género, que busca visibilizar las relaciones culturales y de poder en la interacción entre hombres y mujeres, o entre cada uno de estos grupos, comprendiendo las especiales condiciones sociales y de poder a las que se encuentran sometidas las mujeres”, acotó

Policía Nacional Bolivariana (Pnb), Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), Comando de Zona Número 11 GNB, Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), Regimiento de la Guardia del Pueblo (Rgdp), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Mancomunidad Policial Eje Metropolitano, Mancomunidad Policial Eje Col, Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), Policía del Municipio Mara, Policía del Municipio Guajira (Poliguajira), Polizulia, Bomberos de Maracaibo y los discentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), fueron los organismos participantes en el foro.

Noticia al Día/Nota de Prensa