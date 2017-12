Cristiano Ronaldo a France Football: “Soy el mejor jugador de la historia”

diciembre 8, 2017 - 4:25 pm

El portugués Cristiano Ronaldo amaneció hoy en la portada del semanario France Football, luego de ganar su quinto Balón de Oro, con un frase que caracteriza su chispeante personalidad, para muchos incluso un tanto arrogante.

“Soy el mejor jugador de la historia”, le dijo a la revista en la entrevista que concedió luego completar la “manito” de balones dorados.

El semanario francés ilustró su tapa con una foto del Cristiano vestido de etiqueta y con la leyenda ‘CR5’, en alusión a su apodo (CR7) y a la cantidad de veces que ha conseguido la distinción de mejor jugador del mundo.

“No veo a nadie mejor que yo. La gente puede preferir a Messi o a Neymar, pero no hay nadie más completo que yo”, agregó Cristiano, que igualó al argentino Lionel Messi en cantidad de Balones de Oro, y abrió el debate de si realmente se encuentra al nivel de Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Diego Maradona y hasta el propio Messi, por nombrar algunos de los más grandes futbolistas de la historias.

Un talento especial

En el reportaje, CR7 reveló cuál fue el momento de su carrera en que se dio cuenta de que convertirse en uno de los mejores futbolistas del orbe y que alcanzar el premio: “Desde que tenía 14 o 15 años sabía que era especial, pero cuando empecé a jugar en el Manchester United me di cuenta de que era realmente muy bueno. Me comparaba con Giggs, Rio Ferdinand, Van Nistelrooy y pensaba: ‘Tengo talento, puedo ganar el Balón de Oro’. Lo comencé a sentir ese primer año en Inglaterra.”

Además, “El Bicho” desveló que nunca pensó que podía ganar la misma cantidad de Balones de Oro que Messi. “No pensaba que iba a igualar a Messi porque después de que llevara cuatro pensé que sería complicado, pero las cosas cambian, el fútbol te da la oportunidad de seguir trabajando y tener la ambición de querer ganar, y, gracias a Dios, gané”.

El atacante del Real Madrid también dio sus claves para convertirse en el mejor del mundo: “Los detalles pequeños hacen la diferencia: el cuerpo, la mente… Tienes que ser profesional, no puedes vivir el fútbol sólo dos horas y llegar a casa y hacer lo que quieras. Tienes que ser profesional y serio, cuidar de tu cuerpo… Intento hacer las cosas correctas. La comida y dormir, que es muy importante; la gente no sabe lo importante que es. Hay sacrificar un montón de cosas, tienes que cambiar tu vida, ser muy serio y profesional.”

Por último, Cristiano Ronaldo también habló sobre su familia, lo esencial que es rodearse de personas leales y en especial sobre su hijo mayor, Cristiano Jr., de quien cada vez comparte más momentos en sus redes sociales, sobre todo cuando el pequeño hace goles fantásticos.

“Sí, sí veo algo de mí en él. No sólo porque sea mi hijo. Veo muchas cosas especiales en este chico, aunque no me gusta decirlo delante de él… Tiene su propia personalidad, que es muy fuerte. Que le persiga mi nombre va a ser lo peor, pero, si consigue superarlo, va a ser lo que quiera. Él me dice que va a ganar un Balón de Oro, yo le digo que si podría cinco y me contesta que sí. No le pongo presión. Voy a estar muy orgulloso si llega a ser futbolista; ganar un Balón de Oro es muy difícil”.



Agencias//Noticia al Día