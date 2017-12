Consejos prácticos para crear logos gratis

diciembre 27, 2017 - 2:55 pm

Contar con un logo para tu marca indiscutiblemente abrirá las puertas de todo lo que comprende el marketing digital. A partir de ese momento tu empresa tendrá rostro y por esa razón comenzarás a captar la atención de los prospectos clientes. Reúne todas las piezas para inspirar tu diseño, sé consciente de la importancia económica que repercutirá en su correcto uso y atrévete a armarlo. Pero, “¿cómo hago si no tengo presupuesto?”, no te preocupes, en esta breve guía descubrirás cómo crear logos gratis y de calidad.

En el competitivo mundo empresarial, diferenciar tu marca del resto es determinante y, por supuesto, incluye su grado de conflicto. Sin embargo, el tema fluirá cuando hayas concretado una buena estrategia de branding, acentuada con toda la esencia y rasgos comunicativos de tu logotipo.

Elige un programa completo

Antes que todo, deberás saber que la creación de logos es un asunto ampliamente complejo. Incluso, profesionales del diseño gráfico dedican bastante tiempo de estudio para abordar los diferentes aspectos a considerar. Aun así, otros expertos de la materia han lanzado proyectos magníficos para ayudar a personas que deseen generar sus propios logos, sin mucha dificultad y gratuitamente desde su computador o dispositivo móvil. Veamos qué nos ofrecen.

Por lo general, estos sitios muestran gran variedad de opciones para el principiante. La idea es escoger una web que contenga mil herramientas con las que tu experiencia sea lo más fructífera y amena posible. En Logosea, por ejemplo, tienes a tu disposición 3.000 plantillas para editar, un cuadro de colores personalizados, 37 tipografías, alternativas de formatos de descargas, inserción de imágenes y, por si fuera poco, videos tutoriales para orientarte en tu proyecto artístico.

Además, adelantándote un montón de trabajo, clasificamos los sectores profesionales que posiblemente se ajustarán a tu necesidad: transporte, hotelero, culinario, moda, inmobiliario, entre muchas otras maquetas que podrás adaptar a tu filosofía empresarial. Algunos otros sonados programas para hacer logos, como Canva, Logotipo gratis o GraphicSprings, manejan metodologías similares con las que generar un logo en línea se hace la tarea más divertida y sencilla para emprender la promoción de tu empresa, marca comercial, sitio web o blog.

Pasos a seguir para diseñar un logotipo

No necesitas ser un diseñador gráfico, ni siquiera “saber dibujar” para plasmar la idea de tu logo. La ventaja de explorar estos generadores de artes es que tanto el antes, durante y después comprenden toda una vivencia de aprendizaje y creatividad. Aunque cada editor de logos tiene su particularidad, cuando hayas elegido el de tu preferencia, generalmente tendrás que seguir estos pasos para obtener tu logotipo gratis online:

– Selecciona la modalidad: Tienes la opción de crear un logo desde cero o utilizar una de las plantillas que estas páginas de diseño online han preparado para ti.

– Escribe el nombre de tu empresa: Vacía en este campo cómo se llamará tu empresa, producto, blog o marca y elige el sector profesional al que irá dirigido.

– Elige tu diseño de logo: En esta sección verás tantas alternativas de símbolos e íconos como quieras para comenzar a darle forma e intención a tu logo.

– Introduce tu correo electrónico y el país de donde proviene tu negocio: En esa dirección recibirás el archivo y, si quieres, información de interés.

– Modifica tu diseño de logo: En este espacio observarás todas las herramientas de tipografía, inserción de imágenes, elementos gráficos, personalización de colores, tamaño y previsualización del logotipo.

– Guarda y descarga el logo: Salva todo el trabajo que has hecho y procede a descargar el archivo en los formatos digitales PNG o PDF. Si ya has quedado completamente satisfecho puedes imprimir enseguida desde la página de logos gratis o solo guardar y continuar la edición más adelante.

Cuida los detalles de diseño

Como bien mencionábamos, incursionar en la creación de un logo es sinónimo de reto. No obstante, al indagar sobre este tópico logramos rescatar cuáles serían los detalles más importantes que tendrás que tomar en cuenta a la hora de hacerlo.

Orientado siempre a la originalidad y funcionabilidad, deberás hacer tantas propuestas como sean necesarias hasta que plasmes en ese ícono y frase el impacto positivo que esperas causar en tus potenciales clientes. ¿Quieres saber qué otros aspectos considerar para crear logos gratis?

– Investigación: Al momento de iniciarte en la idealización de tu logotipo procura hacer un escaneo por grandes marcas reconocidas, será mucho mejor si coincide con su área. Tener buenas referencias es esencial.

– Concepto: Indispensable también es que tu logo exprese y para ello tendrás que construir tu concepto empresarial. La imagen deberá expresar, con mucha sutileza, el producto o el servicio que ofreces.

– Valores: El elemento gráfico, además de su concepto, contiene una carga emocional gracias a sus valores. Esa conexión es importante para que tus clientes se afiancen a la marca con credibilidad y confianza.

– Atemporalidad: La tendencias suelen cambiar con el tiempo y esto incide directamente en los diseños. De vez en cuando es bueno hacer una modificación para evitar que luzcan anticuados y que la identidad visual se vea cuidada.

– Simplicidad: Todo en exceso es perjudicial, pasa lo mismo en los logos. No lo sobrecargues con tantos elementos y efectos. Elige la simplificación de ideas.

– Colores: Esta elección dependerá de la identidad que tenga tu empresa, producto y valores. Cada uno tiene una intención y puede guiarte también a través de la psicología de los colores.

– Tipografía: Busca la conformidad visual. Evita usar más de una fuente en un logo y que no sea tan compleja, de lo contrario nadie entenderá el nombre de tu marca.

– Cuadrículas: Se recomienda seguir guías y alineamientos durante la creación de un logo, con el fin de encontrar una armonía visual.

– Autenticidad: Oriéntate y busca referencias, pero nunca copies. En la originalidad tendrás la captación y el reconocimiento de tus clientes.

– Compatibilidad: Guarda tu logo en diferentes tamaños previendo sus futuros usos en áreas estrechas, grandes, horizontales o verticales. Descárgalo en diversos formatos y verifica que funcione sobre la mayoría de los fondos.

Reproduce y promueve tu nueva identidad

Ya que tu logo será tu carta de presentación, y ese primer impacto visual que genere será decisivo en tus consumidores, debes procurar que sea totalmente positivo. La siguiente tarea estará basada en esa promoción a través de la que paulatinamente te darás a conocer y, al mismo tiempo, se incrementarán las ventas. La sugerencia es que utilices todos los campos en los que tu imagen corporativa pueda causar un efecto. Los elementos como bolígrafos, tazas, mouses pads y hasta protectores para el móvil servirán como herramienta de difusión de tu marca ¡no las desaproveches!

¿Ves la importancia de la correcta elaboración de un logotipo? Cuando la profesionalidad y coherencia vayan de la mano, disfrutarás ver cómo las personas se sentirán atraídas por tu empresa y producto. Una vez que hayas reunido todas estas observaciones de seguro ya estará más ilustrada la imagen que tenías en mente cuando decidiste aprender a cómo crear logos gratis. No olvides que por más que intentes, tu diseño no siempre les agradará a todos. Lo más relevante será que ese esfuerzo y dedicación con que has trabajado se verán se verán reflejados en tu imagen corporativa, así que guíate por tu instinto, confía y observa pacientemente los asombrosos resultados.

