Complácelo con estas sensuales técnicas durante el sexo

diciembre 20, 2017 - 8:24 pm

Para avivar las cosas en la cama durante el sexo, prueba estas sensuales técnicas que puedes practicar para tu pareja. ¡No se podrá resistir!

Complácelo con estas sensuales técnicas

Trae el postre: Ya conoces ese momento sexy en la recámara con jarabe de chocolate, crema chantilly y un poco de fruta. Pues es hora de agregar algo de desastre a la habitación, y no hay nada como empezar con un poco de chantilly; además de ser fácil de manera, la verdad es que es deliciosa. ¡Seguro verás la forma!

Control de manos: Sí, un hombre puede excitarse fácilmente, pero no tienes porqué dejar de tocarlo durante el juego previo, ¡al contrario! Sorpréndelo con algo de acción manual mientras él te toca. Ya si te lo permite, podrías explorar su cuerpo con más detalle. (¿Sabías que su punto G supuestamente está en la próstata? Justo en medio del ano y los testículos)

Hablar sucio: Hay una gran diferencia entre ser sexy y ser vulgar. Y el chiste no está decir groserías, sino en detallar lo que quieres y lo que sientes. “Te quiero dentro de mí”, “Me encanta cómo me tocas”. No estás diciendo nada que te incomode, pero seguro a él le prenderá escucharte.

Juguetes sexuales: Eres una chica buena en la cama… y de repente lo sorprendes con un vibrador, unas bolas chinas y hasta un látigo. ¿Crees que no le excitará la idea de ver un dildo entre tus manos? Probar con cosas nuevas siempre será un ‘turn on’ para los hombres, y la verdad es que te conviene. El mejor amigo de una mujer siempre será un vibrador.

Tócate enfrente de él: Esta es una de las sensuales técnicas que los hombres más adoran, y es que con tanto porno en sus mentes, automáticamente los hace pensar en cosas muy sucias. Además es bueno conocer más de tu cuerpo, ¡no tienes nada que perder! En teoría, estarás haciendo realidad muchas de sus fantasías más profundas.

Dejarlo tomar el control: La mayoría de las mujeres sentimos que debemos probar nuestras habilidades en el sexo, pero ¿no sería bueno dejarlos a ellos tratar de impresionarnos? Es hora de dejar que ellos hagan lo suyo. Y es un ganar, ganar, así ellos tienen el control en la cama, y nosotras nos acostamos a disfrutar (si es que ellos pueden lograrlo).

Eme de Mujer