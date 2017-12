Comisión Europea y Reino Unido cierran un primer acuerdo por el Brexit

diciembre 9, 2017 - 9:53 am

Las negociaciones entre Reino Unido y la Comisión Europea van viento en popa. El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, han alcanzado un gran primer acuerdo para el Brexit. Tras una reunión de madrugada, May se ha comprometido a pagar la factura de la salida de la Unión Europea -por un importe de entre 40.000 y 60.000 millones de euros- y a no imponer una frontera dura con Irlanda.

Juncker, por su parte, recomienda pasar ya a la siguiente fase de las negociaciones para avanzar en el Brexit. Cree que se han constatado “avances suficientes” sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera norirlandesa. La UE y el Reino Unido deberán abordar ese tiempo de transición en la segunda fase de las negociaciones, que versarán sobre su relación futura. Es un avance considerable, pero el presidente de la CE reconoce que aún queda un largo camino por recorrer.

Pasar a las conversaciones sobre comercio y una transición de la salida del Reino Unido es crucial para el futuro de la presidencia británica y para mantener el flujo comercial entre el mayor bloque comercial del mundo y su sexta economía nacional después de que Gran Bretaña abandone la UE el 30 de marzo de 2019.

La CE recomienda al Consejo Europeo que se avance en el divorcio con Reino Unido

“La CE ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación”, indicó Juncker en una rueda de prensa junto a Theresa May.

May, en su turno de palabra, ha pedido hoy a la Unión Europea trabajar en un “periodo de transición” para la salida del país que dé “certidumbre”. “Soy optimista sobre las negociaciones que quedan por delante”, ha afirmado la mandataria en la rueda de prensa.

Juncker recordó que la decisión está ahora en las manos de los 28 líderes de la UE, que se reunirán los próximos jueves y viernes en Bruselas, y confió en que la tomen. Su jefe de gabinete, Martin Selmayr, ha sido más expresivo en Twitter al compartir una imagen de una fumata blanca.

La Vanguardia