Ceballos destruyó el cargador del grillete electrónico y se declara en resistencia

diciembre 3, 2017 - 7:49 pm

Familiares del dirigente político, Daniel Ceballos, publicaron a través de su cuenta en Twitter un mensaje que escribió desde el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde se encuentra retenido y empezó diciendo que destruyó el cargador del grillete electrónico que le colocaron en su tobillo derecho el 28 de noviembre y enfatizó que “no lo recargará” a partir de este domingo 3 de diciembre.

En parte del comunicado, Ceballos explicó que ese día le entregaron el cargador del grillete y debía ponerlo a cargar “2 horas al día”. “No voy a cooperar, no me someteré y me resistiré!” expresó.

“No ve la luz del sol desde hace 3 meses”, recordó, y afirmó que “no ha podido ver a sus hijos” desde el mes de septiembre del presente año.

“Son 3 años, 8 meses y 15 días preso y sin juicio (secuestrado), en absoluta indefension, sin estado de derecho”, dijo, quien fuera alcalde de San Cristóbal, estado Táchira.

El también dirigente del partido Voluntad Popular (VP), especificó que “se encuentra en una celda con candado, y hay 8 rejas más hasta la rampa donde lo sacaban al sol”.

“Cada día a las 7am me toman una foto y debo sostener un periódico (tal cual secuestrado)”, denunció, pero sostuvo que “resistirá esta humillación” y aclaró que “no se tomará más fotos sin su consentimiento”.

“No voy a cooperar más, me voy a resistir a todo acto cruel que viole mis derechos humanos, asumo las consecuencias de estas decisiones; que la Dictadura y los funcionarios que reciben y ejecutan estas órdenes también las asuman”, concluyó.

