Carlos Ancelotti no piensa en Italia: “Todavía quiero entrenar en clubes”

diciembre 4, 2017 - 2:20 pm

Carlo Ancelotti, entre los candidatos a dirigir a la selección italiana, respondió el domingo en la televisión Rai que no está interesado por el puesto y que prefiere “entrenar en clubes”.

“La federación me ha contactado para ser seleccionador, pero no quiero cambiar de oficio”, aseguró el técnico en la emisión Domenica Sportiva.

“Sería un sueño para mí sentarme en el banquillo de la Nazionale pero ser entrenador es una cosa y seleccionador es otra. Todavía quiero entrenar en clubes”, añadió el antiguo preparador de Milan, Juventus, Real Madrid, París SG o Bayern Münich, del que fue destituido a finales de septiembre.

Italia busca entrenador después de despedir a Gian Piero Ventura, a principios de noviembre, después de que la Nazionale no lograra clasificarse para el Mundial de Rusia 2018.

Ancelotti, tres veces ganador de la Liga de Campeones como entrenador, era la primera opción de Carlo Tavecchio, el presidente de la federación que dimitió tras la debacle en la repesca europea ante Suecia.

“El fútbol italiano tiene problemas serios y no creo que sea capaz de respoverlos solo. Como de costumbre, señalamos al entrenador, pero no es así. Hay un problema estructural. Por ejemplo: ¿por qué somos el único país europeo en el que los estadios no tienen el nivel y están medio vacíos? Esto no es culpa de Ventura”, explicó Ancelotti.

AFP / Roma, Italia