diciembre 4, 2017 - 3:52 pm

Luego de 3.500 boletas emitidas, Rockies de Colorado difundió este lunes su roster de 25 de todos los tiempos. En el equipo destacaron Carlos González, “El Gato” Andrés Galarraga y Yorvit Torrealba.

La imagen con la lista de jugadores que publicada en la cuenta Twitter de la franquicia @Rockies.

“CarGo” aparece en el jardín izquierdo junto a Matt Holliday, Andrés Galarraga acompaña a Todd Helton en la primera base, y Yorvit Torrealba comparte la receptoría con Chris Iannetta.

After 3,500+ ballots were cast, this is the Colorado Rockies #AllTime25!#Rockies25 🏔 pic.twitter.com/7xCboqUAUE

— Colorado Rockies (@Rockies) 4 de diciembre de 2017