diciembre 8, 2017 - 12:26 pm

El principal terminal terrestre de San Cristóbal alberga a diario “anchilargas” colas de pasajeros que buscan con desesperación llegar a la frontera colombo-venezolana. Ese ánimo es tan grande como la especulación que hay en el costo del pasaje y la indiferencia de las autoridades ante el drama humano que colapsa la capacidad del principal puerto terrestre de la capital tachirense.

Según un reportaje del Diario la Nación, un submundo comienza a cobrar vida en el terminal todas las madrugadas, cuando gran cantidad de pasajeros comienzan a llegar a la pista donde estacionan las pocas unidades de transporte que viajan para la frontera.

La mayoría llega con un objetivo específico: abordar una unidad para llegar a San Antonio y pasar el puente internacional Simón Bolívar, aunque conseguirlo esta toda una tarea, unos hacen la cola y esperar su turno; otros, habilidosos, esperan pasar por encima “de lo que sea”, incluyendo adultos mayores; algunos utilizan niños a quienes meten por las ventanas de las busetas con el fin de apartar un puesto que los lleva a la línea limítrofe.

Quienes llegan de otros estados en expresos extraurbanos, incluso quienes residen en San Cristóbal, reciben el impacto de ver montones de gente en una especie de cola.

Pocas unidades para tanta demanda

Rosa y José llegaron a las cinco y media de la mañana, iban a Cúcuta a hacer una diligencia y regresarían de inmediato a San Cristóbal. Sin embargo, al notar que les sería casi imposible salir en las líneas de transporte que prestan servicio para frontera, donde el pasaje tiene un costo de 10 mil bolívares, buscaron un bus “pirata” que ofertaba el pasaje para San Antonio a 20 mil bolívares para poder viajar.

Durante los últimos meses las diferentes rutas de transporte redujeron la flota por el costo de los repuestos y escasez de autopartes. No obstante, entre los transeúntes se escuchan diversas denuncias, entre ellas “murmullos” de gente molesta que asegura que los conductores no llevan pasajeros porque usan sus vehículos para la venta de gasolina en la frontera; otros señalan que no entran al terminal y cargan afuera para aprovecharse de los usuarios desesperados que pagan lo que sea con tal de llegar a San Antonio.

Más allá de Colombia

La cola “anchilarga” crece cuando llegan los autobuses procedentes del centro del país, cuyos pasajeros, con maletas gigantes, buscan la “cola” de la cola.

Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres entre los 25 años de edad, que acababa de llegar de Maturín, estado Monagas, para emprender un viaje por tierra hacia Ecuador, expresan el pesar que les ocasiona dejar a sus seres queridos, pero se van con el sueño de “un país libre, a estudiar y trabajar”.

Especulación con el pasaje

El miércoles, entre siete y ocho y media de la mañana, al menos en el área del terminal que alberga el transporte para la frontera no se observaron efectivos de seguridad. No obstante, no faltó quien expresara satisfacción: “Mejor, para qué los queremos, para que nos vengan a matraquear”. Al preguntarles sobre cuánto cobran, afirmaron que “entre 5 y 10 mil bolívares”.

Muchos hacen la cola y en la medida en que va pasando la mañana, se desesperan y con ello van aumentando la tarifa del pasaje en los buses piratas que “hacen vida” fuera del terminal.

Cerca de las ocho de la mañana, se estacionó frente al terminal el conductor de una Blazer, quien iba con un menor y ofreció llevar a tres pasajeros a 15 mil bolívares. Cerca de las nueve de la mañana, otro carro pidió hasta 150 mil bolívares.

Al final, muchos terminan viajando a costos altos de pasaje porque saben que perderán el día si esperan el transporte regular; el terminal de San Cristóbal no tienen la capacidad operativa para movilizar a tanta gente.

La falta de presencia gubernamental es evidente, predomina la ley del más fuerte que obliga a la gente a pagar pasajes exorbitantes, algunos conductores aseguran que los miles de pasajeros que bajan a diario a la frontera van a “bachaquear” a Colombia. “Desangran al país, se llevan la plata, la comida, todo, cómo vamos a tener para comer si lo que consiguen se lo llevan y encarece más los productos que consumimos”.

Un millón de venezolanos pasaron la frontera

Según declaró el 23 de noviembre a El Tiempo de Bogotá el director de Migración de Colombia, Christian Krüger, en los últimos meses, con la tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) han registrado “un millón de venezolanos que cruzaron la frontera venezolana en busca de alimentos y medicinas, así como un medio de trabajo para sobrevivir al diferencial cambiario en Venezuela”.

Noticia al Día/La Nación