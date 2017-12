Como el cangrejo: de a pa’tras… (Luis Semprún Jurado)

diciembre 8, 2017 - 6:59 pm

“Los locos a veces se curan; los mbéciles nunca”

OSCAR WILDE

Mientras me acercaba a nuestro café, observaba a Anacleto y sus gestos, desde la distancia. Parecía estar disertando sobre algo que le obligaba a gesticular mucho. Al acercarme, lo primero que escuché fue: “…de a pa’tras como el cangrejo” donde hizo una pausa para saludarme e inmediatamente continuó: “Todos los gobiernos del mundo necesitan una oposición que critique, pero constructivamente; que controle, pero con eficiencia; que proponga, pero con sentido patriótico; y que se reúna con el gobierno cada vez que sea necesario, para abordar políticas que favorezcan al pueblo en general, que al fin y al cabo es a quién se deben. Lo triste es que el pueblo, luego de muchos años, le dio una oportunidad a esta oposición venezolana para que demostraran lo que podían hacer y ya ven ustedes los resultados. No les voy a contar nuevamente lo ocurrido desde diciembre del 2015 para acá; ustedes ya lo han vivido. Lo cierto es que los volvió a poner en el lugar de donde no debieron salir: en el olvido, porque decían que iban a barrer en las elecciones a gobernadoras y gobernadores, que ganarían como mínimo diecisiete, que sería un plebiscito contra Nicolás y que éste tendría que renunciar. Encuestadores como Luis Vicente se volvieron a equivocar en sus pronósticos de cabo a rabo pues el Polo Patriótico se alzó con la victoria en 18 gobernaciones y quizá hasta la número 19, luego de este próximo domingo. Jamás han reconocido su culpa en esos fiascos. Siempre que pierden es porque les hicieron trampa y les cometieron fraude; jamás la causa es la fragilidad de su ‘unidad blindada” que no aguanta dos pedidas; jamás la causa es la ambición personal de cada uno de los que se autodenominan ‘líderes’; jamás son las promesas incumplidas; jamás son las instrucciones de los injerencistas extranjeros; jamás es su racismo, su falta de amor a su país, su arrogancia, su disociación, su ceguera, etcétera. Por eso ahora todos vociferan que la MUD se acabó, quedó enterrada para siempre, que para lo único que sirvió fue para sembrar odio y discordia en su propio seno. Por eso, cada quien anda por su lado luciendo su imbecilidad como una gracia y hablando pestes de la otrora (para ellos) ‘alianza perfecta’. La paja siempre está en el ojo ajeno, el propio está clarito.”

El pueblo venezolano se prepara para una nueva fiesta electoral a llevarse a cabo este próximo domingo 10 de diciembre. Las cartas ya están echadas y la campaña electoral culmina a las doce de la noche de este jueves 7, algunas horas luego de terminar este escrito. El GPP inscribió sus candidatos y la oposición, esa misma que dijo que no iba a participar, hizo lo mismo, aunque esta vez camuflados en tarjetas prestadas de paridos que siendo opositores no hacían vida en la MUGRE. Dentro de los que se autodenominan “afectos a Chávez” también hubo quienes se postularan fuera de la línea oficial del chavismo; muy pocos, pero los hay. Los que no presentarán sus tarjetas en esta elección son partidos como PJ y VP, que luego de propiciar chorimbas en el pasado, vieron como su “popularidad” se derrumbó y sólo lograron una de las gobernaciones en juego, la de Guanipa, pero ese no asumió.

Últimamente hemos escuchado como la pseudo dirigencia opositora se ha pasado la papa caliente de una mano a la otra porque nadie se quiere quemar. Asimismo hemos escuchado a voceros (como se autodenominan) del pueblo opositor culpar a la MUD de ser el fiasco más grande que hayan visto Venezuela por su elitismo, arrogancia, su sectarismo y su falta de transparencia. Hemos escuchado a Luis Vicente, al Chuo, al chocolatico, a Patricia, Franceschi, a Florido, a Johngo, a cejota, y otros tantos más hablar de ese entierro. La pseudo dirigencia cipaya criolla parece no entender que el voto circunstancial que obtuvieron en diciembre del 2015 era para que trabajaran en beneficio del pueblo y no para tratar de tumbar a un Presidente que el mismo pueblo se dio; no era para retar al gobierno y entrar en desacato, caer al despeñadero al creerse un suprapoder, para al final deambular por el mundo pidiendo bloqueos que nos afectan a todos por igual, pero que dicen que sólo son para presionar al gobierno.

No participaron en la elección para los constituyentes de la ANC pero si para la de gobernadoras y gobernadores; no participarán en las municipales pero si aspiran a hacerlo en las presidenciales. Esto hace que la gente se pregunte: ¿por qué a unas si y a otras no?, ¿es que el juego político permite ceder espacios sin pelearlos? O ¿es que ante otro inminente fracaso prefirieron ir camuflados con tarjetas de partidos que resultarían los culpables de las derrotas? ¿Será por eso que algunos se sentaron en la mesa de diálogo de República Dominicana y otros los acusan de traidores? ¿Qué hay tras su ajedrez político: sapiencia o imbecilidad? Ya nadie, excepto Lilian, habla de Leopoldo; ya nadie recuerda a Freddy, hoy escondido en la embajada chilena; algunos mencionan al vampiro prófugo, fotografiado con Rajoy y Almugre (¡vaya demócratas!), pero Julio los mira con recelo porque junto a Henry, son sus rivales a la “silla”.

Como bien decía Anacleto, la MUD va de a pa’tras como el cangrejo, cuando avanza una, retrocede diez, y es que la locura a veces se cura, la imbecilidad no. Además les desespera ver que el chavismo parece haber aprendido de sus errores porque hoy se ve más unido que nunca con un nuevo triunfo como meta, así como los aciertos del nuevo Fiscal General de la Nación, que destapó lo que Luisa Ortega escondía, para su beneficio personal y el se su esposo; les desespera la transparente lucha contra la corrupción porque abre nuevos caminos para la revolución, en los que no existan peces gordos ni flacos ante la ley, sino que todos seamos iguales; igualmente el trabajo de la ANC en devolvernos la paz, como primer logro. En fin, recuerden que para las oligarquías mundiales, comer cangrejos es una exquisitez.

Nos escuchamos por:

El Ojo de la Ciudad, Mararitmo 900 AM, de lunes a viernes, de 11:00 am a 12:00 m

Comentarios y contacto: [email protected] gmail.com

Facebook: El Ojo de la Ciudad – Twitter: @luissemp