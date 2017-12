Bruselas y Londres no alcanzan un acuerdo sobre la primera fase del ‘brexit’

diciembre 4, 2017 - 3:14 pm

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido no lograron este lunes alcanzar un acuerdo sobre la conclusión de la primera fase de las negociaciones del brexit, pese a haber llegado a un “entendimiento común” en la mayoría de los asuntos.

“Pese a nuestros mejores esfuerzos y al significativo progreso que nuestros equipos han alcanzado en los últimas días sobre los tres asuntos principales, no ha sido posible llegar a un acuerdo completo hoy”, dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, tras un almuerzo de trabajo con la primera ministra británica, Theresa May.

Juncker se mostró convencido de que la ausencia de acuerdo tras casi cuatro horas de almuerzo entre los dos líderes “no es un fracaso”, sino “el estado de la última ronda de negociaciones” y dijo confiar en lograr “un acuerdo durante esta semana”.

“Ahora tenemos un entendimiento común en la mayoría de asuntos, con solo dos o tres abiertos para la discusión”, indicó el presidente del Ejecutivo comunitario, quien agregó que estos asuntos requieren “más consultas, más negociación y más debate”.

Además, insistió en que la UE “está preparada para continuar las negociaciones con el Reino Unido en Bruselas más tarde esta semana” de cara a alcanzar un “progreso suficiente” en los asuntos de la primera ronda de negociaciones, que son la factura de la separación, los derechos de los ciudadanos y la frontera en la isla de Irlanda.

En la misma línea, May definió el encuentro como “constructivo”, y aseguró que “se ha hecho mucho progreso” y que “en muchos temas hay entendimiento común”.”Hemos tenido un encuentro constructivo, ambas partes hemos estado trabajando duro, con buena fe, negociando duro, y se ha hecho mucho progreso y en muchos temas hay entendimiento común”, dijo. Sin embargo, admitió que “en un par de temas las diferencias permanecen”, lo que requiere “más negociación y consulta”, que esperó retomar “antes del final de la semana”.

“También confío en que concluiremos esto positivamente”, concluyó. Principio de acuerdo con Irlanda del Norte Irlanda del Norte podría mantenerse dentro de los espacios económicos del mercado único y de la unión aduaneraEl Gobierno británico y el irlandés han llegado a un principio de acuerdo para mantener la frontera norirlandesa abierta tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), según informó este lunes la cadena pública RTE.

Este medio indicó que ha tenido acceso al borrador presentado en Bruselas por la primera ministra británica, Theresa May, a los negociadores comunitarios, en el que acepta que no habrá “divergencias” entre las reglas del mercado único y la unión aduanera que se aplicarán en toda la isla de Irlanda después del brexit. Malestar entre los unionistas del Ulster La propuesta de solución para la frontera podría chocar con la posición del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante norirlandesa y socio de Theresa May en el Parlamento de Westminster, que no quiere ver mermada su relación con el resto del Reino Unido.

Los unionistas creen que ese distanciamiento haría crecer el apetito de los políticos nacionalistas en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda por la reunificación de la isla. El pasado viernes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró en Dublín que la UE apoya al Gobierno de Dublín y que cualquier propuesta sobre la frontera que no sea aceptable para Irlanda tampoco lo será para el bloque comunitario.

Escocia, Gales y Londres piden el mismo trato Esta posible concesión a Irlanda del Norte ha abierto veda para que las principales autoridades de Escocia, Gales y Londres reivindiquen también gestos similares de cara al brexit. No se puede permitir que algunas partes de Reino Unido reciban un trato más favorable que otros la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ya ha advertido en Twitter de que, “si una parte de Reino Unido puede mantener convergencia regulatoria con la UE y permanecer en el mercado único”, no existen “razones prácticas” por las que otras partes no puedan obtener también el mismo acuerdo.

Sturgeon, no obstante, ha matizado que apoya esta posible concesión para Irlanda del Norte. El mensaje de Escocia es compartido también en Gales, desde donde el ministro principal, Carwyn Jones, ha recordado también que “no se puede permitir que algunas partes de Reino Unido reciban un trato más favorable que otros”. Así, espera “la misma oferta” en caso de que se confirme el plan para Irlanda del Norte.

