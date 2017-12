Betty Zuleta: Pueblo de Machiques salió a votar feliz porque creer en la democracia de este proceso

diciembre 10, 2017 - 6:14 pm

La candidata del Psuv y el Gran Polo Patriótico a la alcaldía de Machiques, esta tarde informó que el proceso electoral en esta entidad perijanera se ha desarrollado con total normalidad en los 45 centros electorales y las 130 mesas dispuestas para la población electoral.

Zuleta, informó al salir de ejercer su derecho al voto que, “el pueblo ha participado desde muy temprano con toda la disposición porque creen en este proceso democrático como un elemento fundamental para la transformación. Llegamos en los diferentes centros electorales y hemos visto un pueblo feliz, comprometido con llevar este proceso hacia adelante”.

Indicó que algunos testigos de la posición no pudieron entrar a los centros electorales porque no realizaron el taller que convoca el CNE, “a pesar de que hasta la tarde de ayer el CNE dispuso un personal no realizaron el taller, este fue un proceso solicitado por la oposición y se noto su desorganización”.

El pueblo de Machiques ha estado en la calle desde temprano, “este es un pueblo rico, noble y lleno de amor que no podíamos dejar abandonado”. Finalmente felicito al electorado por su compromiso con uno de los procesos a su juicio más importantes, “bridaremos todo nuestro apoyo a Machiques con el fin de brindar atención social a todos

Hizo un llamado a los electores para que sigan saliendo a votar para seguir demostrando el protagonismo que tiene el pueblo.

Yuly Badell

Noticia al Día