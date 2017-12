diciembre 24, 2017 - 7:27 pm

Mientras en Europa faltaban unas 10 horas para la llegada de la Navidad, en Australia ya se encontraban en plenas celebraciones.

Oceanía, debido a su huso horario, es el primer continente en el que anocheció este 24 de diciembre, por lo que miles de personas aprovecharon para reunirse en casas y plazas para festejar.

En redes sociales usuarios compartieron imágenes sobre cómo fueron sus festividades.

En la ciudad de Sidney, cerca de las inmediaciones de la Ópera, se lanzaron fuegos artificiales.

Las fiestas mantuvieron su algarabía, a pesar del atentado terrorista que afectó a la ciudad de Melbourne el pasado 22 de diciembre.

It's Christmas out here in Australia so yeah, Merry Christmas

— William Ipsan (@The_Autalian) December 24, 2017