Asdrúbal Oliveros: La negociación es la ruta de salida

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica indicó que “la negociación es la ruta de salida”. “La gente debe entender que si no es la ruta de la negociación, lo otro es un salto al vacío y al final también es una situación que puede estar mucho peor”, expresó este lunes.

Asimismo, Oliveros resaltó que “los países no tocan fondo, pueden entrar en situaciones mucho más críticas”.

De igual modo, el economista dijo que “el tema de las sanciones, son una consecuencia, (…) para que se eliminen efectivamente, la comunidad internacional debe sentir que el gobierno del presidente Maduro entre en una senda de restablecer los canales constitucionales y de vuelta a la democracia”.

Con respecto a los temas de negociación, resaltó que “obviamente los temas de la negociación se manejan con prudencia y yo coincido que en el 2018 tiene una restricción externa muy fuerte en cuanto a financiamiento y flujo de caja”.

“De alguna forma se necesita mover plata para pagar la deuda del país y lo otro es una elección presidencial y es muy cuesta arriba realizarlo en un ambiente de escasez crónica”, señaló

De igual modo, Oliveros dijo con respecto al tema de abastecimiento que “no se liquidan dólares al sector privado con lo cual que el sistema de abastecimiento del primer trimestre va a ser muy crítica”.

En cuanto a Pdvsa, indicó que se “encuentra prácticamente parada en lo que son sus contratistas y posee grandes dificultades de las llamadas empresas mixtas por los temas de sanciones internacionales y flujo de caja”.

Con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las posibles leyes de inversión, dijo que “esto hace pensar que si yo meto eso allí (dinero extranjero en inversiones venezolanas) quién reconoce eso, es legal o no es legal, en el futuro me van a expropiar lo que hice o me van a pagar lo que corresponde” y señaló que esas son las preguntas que se hace cualquier persona o inversor extranjero en Venezuela.

Asimismo, resaltó que la minería de criptomonedas en Venezuela “tiene las condiciones para eso, la mano de obra es barata al igual que los servicios”, recalcó.

