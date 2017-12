diciembre 24, 2017 - 10:28 pm

Al igual que a tempranas horas del día de este 24 de diciembre, zulianos de diferentes sectores del estado reportan continuas fallas del servicio eléctrico a esta hora de la noche.

Luego de pasar entre 7 y 12 horas sin luz producto de un presunto saboteo eléctrico en la subestación Punta Palma el día de ayer, a través de las distintas redes sociales ciudadanos expresan su descontento por la situación que los afecta esta Noche Buena.

Sectores como, El Soler, Valle Claro, Brisas del Sur, La Rotaria, Pomona, Cumbres de Maracaibo, La Picola, Sierra Maestra, Ziruma y El Naranjal son algunos de los sitios afectados por la falta de luz.

El Gobernador Omar Prieto, informó que actualmente se trabaja junto a las cuadrillas de Corpoelec en el restablecimiento de la electricidad en diversas zonas de la región.

No hay luz en zonas de Maracaibo (8:00 p.m.). He visto guarimbas en las calles, he escuchado cacerolazos. Una doña, sentada en PB en una silla de plástico sin poder subir a su piso 7, me dijo: “clase de Navidad, ¿no?”

— Gustavo Ocando Alex (@gusocandoalex) December 25, 2017