10 errores que tienes durante el sexo

diciembre 9, 2017 - 1:37 pm

Muchos especialistas afirman que con el paso de los años, las parejas cometen los mismos errores una y otra vez cuando intentan perfeccionar o mejorar el sexo; sin embargo, lo mejor es detectarlos y tratar de enmendarlos pronto. Que las relaciones sexuales sean tu fuerte no significa que hagas feliz a tu compañera. Mucho cuidado.

1- Rompes el contacto visual

A ella le gusta que la mires, todo el rato y a la cara. Si no lo haces y aunque no sea cierto, pueden creer que estás pensando en tu ex o en otra chica mientras lo haces.

2- Te saltas los preliminares

Ir al grano es uno de los errores más grandes, si lo haces todo va a ir mal. Los hombres son de estímulo rápido porque se excitan de manera visual. Ellas son más sensoriales: el oído, el tacto, los olores, el calor… .

3- Has dejado de hablar de sexo (con ella)

Seguro que recuerdas esos mensajes o fotos en los que le decías las ganas que tenías de estar con ella, o incluso las conversaciones a la cara detallando lo que disfrutabas haciendo esa postura, rememorando episodios… Comunicación siempre y ante todo, no pierdan eso.

4- Te comparas con su ex

O al menos no le preguntes quién de los dos lo hacía mejor o con quién disfrutaba más. Lo único que vas a conseguir es que abra la caja de pandora. Los ex tienen que estar en el pasado, y por nada del mundo hay que sacarlos de ahí. No, tampoco para competir.

5- Piensas por ella

Ni apliques todo lo que ves en el porno o has visto en tus ex. Cada mujer es un mundo y no vale lo de ‘a las chicas les encanta esto’. Porque cada una tiene su propio mecanismo, igual que tú no eres igual que el vecino. Si dudas si le va a gustar algo en concreto, lo mejor es que preguntes antes de hacerla sentir incómoda

6- Haces una guerra de gritos

Están bien los sonidos que se escapan, pero odian que seas demasiado exagerado. Igual que tú tampoco te crees que vivan en un continuo éxtasis de placer durante todo el juego sexual. Hay fases y grados, como todo. La exageración no lleva a nada bueno.

7- Preguntas, ¿qué tal ha estado?

¿De verdad es necesaria esa pregunta al terminar? Cuando una relación sexual es mala, se sabe de sobra y no hace falta decir: qué mal me lo he pasado. Lo mismo pasa cuando es buena, es de las pocas cosas en las que las palabras están de más. Ah, y no le digas que te ponga nota para ver si te has superado; es muy patético.

8- Solo haces las posturas que te gustan a ti

Es posible que la que más placer te provoque, a ella no le haga sentir nada. Aquí entra de nuevo la comunicación e interpretar los gestos del otro. Incluso si te dice que cambies porque no le gusta nada, no insistas: el sexo es de dos.

9- Tócala (más)

Pero con cuidado. Son sensibles y cuando te pasas de tosco no lo pasan bien. No naces sabiendo así que lo mejor es que te guíe ella. No te olvides de estimularla primero y dedicarle tiempo, esto va ligado a lo de intentar no ir al grano.

10- Te quedas dormido

Nada más acabar te entra sueño, eso es una realidad innegable. Pero al menos mantente cinco minutos en activo, un beso, un abrazo… Si caes en los brazos de morfeo rápido, prepárate cuando abras los ojos. Avisado quedas.

Agencias