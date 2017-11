El Zulia FC empieza a reforzarse para 2018: El defensor Édgar Mendoza llega al petrolero

noviembre 30, 2017 - 12:43 pm

El Zulia FC ya empieza a tomar forma para la temporada 2018 y este jueves, en el día del primer aniversario como campeón del Torneo Clausura 2016, el “Buque Petrolero” anunció a su primer refuerzo para la próxima campaña.

Se trata del defensor bolivarense Édgar Mendoza, quien llega procedente del Deportivo Anzoátegui. Uno de los puntos débiles del petrolero durante el 2017 fue precisamente la defensa.

Mendoza tiene 26 años y es oriundo de San Félix pero en el mundo del balompié lo apodan “El Llanero” porque su crianza se dio en Acarigua.

De perfil derecho, defensor central de velocidad y potencia física, lateral por derecha o, incluso, por izquierda a pierna cambiada porque siempre “hay que echar una mano donde sea”.

“Mi virtud es la velocidad y hablar mucho en la cancha, mantener despierto a los demás; siempre intento ser el más rápido, soy un central atípico por el tamaño (1.76 mts.), pero siento que tengo buen despegue a la hora de saltar, además de priorizar mi juego en el orden y la rapidez”, así se define el nuevo zaguero negriazul, quien tuvo la oportunidad de vestir de la selección nacional absoluta durante tres partidos amistosos durante 2011 debutando ante Aruba en mayo de ese año.

Agradecido

La llegada de “El Llanero” Mendoza a las filas del petrolero se da por lo que el mismo jugador define es una “bendición de Dios”. Después de disputar 14 partidos de 17 posibles con el Deportivo Anzoátegui en el pasado Torneo Clausura 2017, las ofertas no faltaron para el profesional.

“Saber que gente de fútbol como César Farías, el profesor Carlos Maldonado y Manuel De Oliveira me querían acá me facilitó la decisión. Esta es una institución que viene con mucho fundamento haciendo las cosas muy bien, apenas tengo pocas horas en Maracaibo y me impresiona la organización, las instalaciones, la excelente cancha que tenemos para entrenar (La Victoria), ya veo que no fue una casualidad que quedase bicampeón en 2016, está claro que vienen haciendo las cosas bien”, refirió decidido Mendoza quien ya se incorporó al trabajo de pretemporada del negriazul.

Además del DANZ, el zaguero ha vestido los colores del Deportivo Lara, Trujillano y El Vigía.

#ElClub | Édgar Mendoza es defensor y puede desempeñarse con solvencia como zaguero central y lateral. En el #Clausura2017 disputó 16 partidos de 17 posibles con el Deportivo Anzoátegui. #ZuliaFC será su quinto equipo como profesional. ⚽️⚫️🔵⚡️#FutVE #VamosZulia pic.twitter.com/02LTScE47b — Zulia Fútbol Club (@Zulia_FC) 30 de noviembre de 2017

Prensa Zulia FC//Noticia al Día