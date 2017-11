noviembre 6, 2017 - 9:48 pm

La ausencia de Deyna Castellanos en el módulo de trabajo de la selección sub 20 femenina es un punto de preocupación para el técnico panameño Kenneth Zseremeta, de cara a los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. “Debería estar aquí y era una responsabilidad de todos traerla”.

Desde el césped del “Pachencho” Romero de Maracaibo, donde el equipo cumple con los entrenamientos antes de partir a Colombia, el estratega conversó en exclusiva con Noticia al Día y explicó: “Yo presenté un plan en el mes de junio donde solicitaba a dos atletas. Nosotros teníamos que contar con Deyna Castellanos y Verónica Herrera. Había que hacer esa inversión, tanto Federación como Ministerio del Deporte, para que ese grupo se consolidara en este módulo importante como es el ciclo olímpico”.

“Yo sé que ellas quisieran estar aquí. Verónica varias veces me comunicó su gran inmensidad de participar en el grupo y Deyna nunca ha desistido de venir a jugar con sus compañeras pero ¿cómo hoy tú manifiestas a los entes deportivos de esa necesidad? con la respuesta de que no hay lo suficiente para venir”, se preguntó contrariado.

No hay una delantera referente para el trabajo de los goles

“Hemos puesto a ocho jugadoras de la estructura nacional y ninguna tiene ese desarrollo técnico y táctico que Deyna pudo alcanzar en la edad menor, que es la edad actual donde ellas estaban probándose. Eso te dice cómo estamos en el nivel tanto técnico como deportivo que estamos dando en el país. Deyna está fuera del lote y eso es preocupante, porque si a ese jugador le sucede lo que no le debe pasar: una lesión, irte de la actividad o deserción por algún otro tipo, nosotros vamos a tener que bajar un escalafón porque no tenemos jugadoras de generación de relevo ni arriba ni abajo. Hoy en esta selección no hay una futbolista que pueda finalizar una jugada con las características del nivel de Deyna”, dijo Zseremeta.

“Esta selección femenina sin Deyna y sin Verónica, sin Daniuska, sin Sandra (Luzardo) ni Hillary (Vergara) es otra cosa”, afirmó.

Se refirió a Danisuka Rodríguez y aseguró que “está casi en un 60%” (…) Para los Juegos Bolivarianos debe llegar al 75% y esperamos que en Ecuador (Suramericano) pueda estar a un 80% porque es difícil que llegue a un 100%”.

No dejó pasar el buen fútbol que actualmente transmite la mediocampista Yerliane Moreno. “Hoy está en su nivel más óptimo, es una jugadora que ya se salió del círculo, ya Moreno estando en cualquier club de aquí con las condiciones que tiene ya es para que pueda optar por una trayectoria internacional”, expresó.

Los Juegos Bolivarianos 2017 se disputará en Santa Marta Colombia, desde el 11 hasta el 25 de noviembre. Venezuela competirá contra su similar anfitrión, además de Perú, Ecuador y Bolivia.

Alberto Daniel Barboza

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día