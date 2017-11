Yeferson Soteldo: “Ya no soy ese jugador que quería llevarse siempre a cuatro defensores”

noviembre 6, 2017 - 9:56 am

El fútbol de Yeferson Soteldo continúa madurando desde su llegada al balompié chileno. El Huachipato ha demostrado que el joven volante venezolano es una de sus figuras imprescindibles dentro del equipo.

Y pese a que no se trata de militar en el fútbol de Europa, el criollo demostró sentirse tranquilo. “Confío plenamente en mi representante. Cuando haya que tomar la mejor decisión para mí y para mi familia, lo haré”, dijo Soteldo según publicó Meridiano.

“En lo futbolístico he sabido aprovechar mis virtudes. Tengo un cuerpo técnico que me ha dado esa confianza, unos compañeros que me ayudan a seguir mejorando, y tratando siempre de hacer lo mejor porque aquí todos me lo piden. Incluso el profe me dice que soy alguien diferente porque ven cualidades positivas en mí y hasta notan cosas que yo ni pensaba que hacía, entonces todo eso lo hago para ayudar a que el equipo salga adelante”, expresó.

El vinotinto ha disputado 19 encuentros con Huachipato, siendo titular en 15 de ellos, y marcando dos goles.

“Siento que mejoro mucho cada día, sobre todo en el juego asociado, porque aquí a todos los equipos les gusta salir jugando a un toque. Por ejemplo, recuerdo que contra la Universidad Católica pude dar hasta dos asistencias, y es algo que he venido haciendo. Ha sido el profe quien me lo ha enseñado, porque no siempre soy el que tengo que hacer el gol, o quedarme por la banda. Me puedo meter por el medio para lograr una asistencia a mi compañero, y es una nueva característica que tengo, además de mi virtud que es el juego del uno contra uno, en el que soy desequilibrante”, analizó el futbolista de 20 años, autor de una diana el pasado sábado, en el partido que Huachipato cayó por 2-1 frente a Deportivo Everton.

“Ya no soy ese jugador que quería llevarse siempre a cuatro defensores, es decir, puedo hacerlo porque de vez en cuando lo hago, pero me han ido conociendo más mis regates, me cubren hasta de a dos, y ahí si no puedo hacer nada, por lo que debo asociarme con el resto”, reflexionó.

Yeferson Soteldo ha vestido la camiseta Vinotinto en 21 oportunidades, siendo titular en 12 compromisos. Fue figura fundamental en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur, donde Venezuela finalizó subcampeona. Además, ya es un convocado habitual por el técnico Rafael Dudamel.

Qué bueno es Yeferson Soteldo. Gol de bandera del pequeño crack venezolano pic.twitter.com/fGw1DORBI3 — Joel Sierra (@_JoelSierra_) 4 de noviembre de 2017

Noticia al Día