noviembre 16, 2017 - 7:39 pm

El coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, Wilson Álvarez, mantiene la primordial exigencia desde que inició la temporada: que cada abridor del equipo lance al menos cinco episodios.

“Estamos buscando abridores sólidos que me den cinco entradas, si dan más mejor, pero yo les pido cinco” dijo Álvarez en una entrevista concedida a la jefatura de prensa del club rapaz. Sobre el cubano Reinier Roibal mencionó: “está lanzando bien al igual que De La Rosa, Logan Durán se vio mejor en su última actuación y estamos en esta lucha”.

En una semana la rotación zuliana perdió dos brazos. Elieser Hernández, quien cumplió con sus cinco aperturas programas por la organización de los Astros de Houston, y Will Oliver, quien regresó a Estados Unidos por asuntos personales. Esas bajas hicieron que el cuerpo técnico rearmara su rotación con el regreso de Wilfredo Boscán, insertar a Edgar De La Rosa, quien comenzó como relevista y la aparición de Elvis Araujo.

El pasadado martes, Boscán volvió al montículo como abridor en el primero de la serie contra Magallanes, luego dedos semanas como relevista. El derecho permitió cuatro imparables y una carrera en cuatro capítulos. “Lanzó bien, se vio mejor de lo que yo esperaba”. Boscán fue respaldado por la defensa con la ejecución de dos doble play en las dos primeras entradas. “Hizo los pitcheos correctos cuando tuvo gente en las bases, a él le falta confianza, yo sé que le queda mucho en el brazo”, añadió el autor del primer juego sin hits ni carreras para un venezolano en las Grandes Ligas

La quinta semana de equipo la cerró con Elvis Araujo como abridor, rol que desempeñó al comienzo de su carrera con los Indios de Cleveland y este año en Japón. “El primer día me dijo que quería abrir, pensé que era broma, pero me afirmó que no tiene limitaciones y que este año volvió a ese rol en Japón”. En esa primera salida, el zurdo completó 2.2 actos contra los Tigres de Aragua, donde recibió una rayita y cuatro indiscutibles.

“Lanzó bien, se cansó un poco y eso le afectó el tercer inning, el juego fue de día y no es fácil el clima en Maracaibo. Su próxima salida será el día de La Chinita”, acotó el coach.

La próxima semana el equipo tendrá siete juegos en seis días que incluye una doble cartelera contra los Tigres de Aragua, que exigirá a fondo al pitcheo zuliano. Águilas del Zulia ya recibió al también abridor curazoleño Shairon Martis.

