Willy Casanova se crió en Miraflores, cambiaba bombillos en planes energéticos y ahora quiere ser acalde de Maracaibo

noviembre 3, 2017 - 4:24 pm

El candidato a la alcaldía de Maracaibo acudirá a todos los espacios para conversar con los ciudadanos, y garantizar que en el municipio gane el 10 de diciembre “la razón, los argumentos y las ganas de trabajar”.

Un joven de 32 años, oriundo del oeste de la ciudad de Maracaibo, se prepara para iniciar una corta campaña electoral, ante unas elecciones municipales que se realizarán el 10 de diciembre. Su corta edad no le impidió fundar en el Zulia en el año 2003, el Frente Francisco de Miranda, una organización dedicada a defender el proceso revolucionario, la libertad y la paz en el estado.

Willy Casanova, criado en el barrio Miraflores del sector El Marite de Maracaibo, viene haciendo un trabajo de expansión que le ha permitido ser parte del nacimiento de grandes misiones sociales del Gobierno Nacional.

“Maracaibo es una ciudad con muchas potencialidades, pero también tiene muchos problemas”, dijo el candidato. Casanova, reconoce que la alcaldía por si sola no puede resolver todos los problemas de los ciudadanos, pero manifestó que viene con la voluntad de ofrecer las propuestas necesarias a quien halla que presentarlas para hacer una “verdadera gestión municipal”.

“La alcaldía con la magnitud de los problemas que tenemos, por si sola no puede resolver los problemas que tenemos, es por eso que necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, yo vengo a ofrecer una voluntad para hacer las propuestas necesarias. Maracaibo tiene problemas de todo tipo, problemas que tienen que ver con dificultades nacionales, problemas económicos, que no se pueden resolver estructuralmente, sin embrago se puede aportar con la gestión municipal, porque también hay problemas que son competencia de un alcalde”, expresó el candidato al ayuntamiento marabino.

En este sentido, expresó que “la capital zuliana, es una ciudad pujante, es la puerta de Venezuela hacia el caribe y tenemos una situación terrible que hay que resolver”. Aseguró que en su gestión va a trabajar en “resolver los problemas básicos, limpiar la ciudad, arterias viales, descongestionar el transporte público, iluminar la ciudad y luego expandirla a toda la potencialidad que tiene el Caribe”.

“No podemos hacerlo solos, tenemos que vincular planes con el Gobierno Nacional”, sentenció en la entrevista.

A su vez, Casanova destacó que los recursos para trabajar en los problemas del municipio existen, pero señaló que “hay que tener la capacidad de emplearlos en función del progreso y desarrollo”.

“Con mucha fuerza y contundencia llegaran todas las políticas del Gobierno Nacional, vamos a mejorar los Clap, controlar y equilibrar la distribución de los alimentos. Maracaibo actualmente no aporta nada a los Clap, ni a la vivienda, ni a las misiones, yo asumiré como una responsabiliad mía, será mi problema y mi ocupación como alcalde”, aseguró.

El candidato oficialista, abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico (GPP) para la alcaldía de Maaracaibo resaltó que está dispuesto a debatir con quien sea, inclusive con el candidato opositor. “Tenemos ideas, argumentos y razones para debatir con quien sea, más que un debate con nuestro adversario, nos interesa un debate con la gente, en el barrio y los sectores populares, hay gente que tiene opiniones contrarias a la nuestra, pero coincidimos cuando hablamos de los problemas”.

“Más allá de enamorar a los que no piensan igual que nosotros, vamos a hacer que la gente razone y comprenda que nuestra propuesta es de trabajo amplio, serio y responsable, con argumentos. Quién defiende a una ciudad llena de huecos, quién defiende a una ciudad oscura llena de basura, quién defiende a la ciudad de un trasporte público en chirrincheras”,

Experencia política

Para Willy Casanova, constituyentista por el municipio Maracaibo, no lo es extraño la política, su recorrido inicia como fundador en el estado Zulia, del Frente Francisco de Miranda, desde allí comenzó rápidamente a vincularse con instituciones que le dieran beneficios sociales a las comunidades más carentes. Su candidatura a la alcaldía de Maracaibo es el resultado de la valoración de su gestión al frente de diferentes organismos públicos y movimientos sociales.

“Mi incursión en la política comienza en el año 2003, en el Frente Francisco de Miranda yo soy fundador de esa organización aquí en el Zulia, fui su primer director, a partir de allí comienza todo este trabajo político y social, me toco desde allí acompañar al nacimiento de grandes misiones, fui el primer director de la misión identidad en este estado, que nos permitió llevar las cédulas de identidad directamente a los barrios y a todos los rincones a muchas familias, luego participe en el lanzamiento de la Misión Barrio Adentro, Casas de Alimentación y también en misiones energéticas, en la sustitución de bombillos”, explicó.

Asimismo, expresó: “A partir del año 2005 asumí algunas funciones de gobierno, fui director nacional del Ministerio de Alimentación, también fui fundador de las Salas de Batalla Social que creó el comandante Chávez para aglutinar consejos comunales, me desempeñe como director del Ministerio de Comunas en Caracas, fui presidente del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi) en 2011 y 2013, luego candidato a la Asamblea Nacional en el año 2015, presidente de Fundacomunal, viceministro de Económica Comunal, diputado constituyente y ahora candidato a la alcaldía de Maracaibo”

El dirigente político, Willy Casanova, recordó que fue el más votado en el estado Zulia para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), resultando electo constituyentista por el municipio Maracaibo. Su trabajo se ha acentuado en parroquias de Maracaibo, como Francisco Eugenio Bustamante, y las que conforman el oeste de la ciudad.

Propuestas para Maracaibo

“Articulación, voluntad, ganas de trabajar y disposición es lo que nos representa para resolver los problemas del ciudadano”, expresó el candidato, quien el día de su postulación a la alcaldía de Maracaibo, en la sede del Poder Electoral, aseguró conocer bien los problemas que tiene la ciudad. “Los conozco bien, pues también los he vivido. Yo también vengo del pueblo, y ahora quiero trabajar para ustedes, porque merecemos tener una ciudad en mejores condiciones, y juntos poder solucionar las dificultades que nos han dejado en herencia”.

Casanova, reconoce que entre los principales problemas que tienes los ciudadanos marabinos, está el problema del hambre y la alimentación. “Maracaibo tiene una tremenda capacidad como ninguna otra capital de Venezuela para el desarrollo productivo y la producción de alimentos, muy poca gente conoce que tenemos tierras tipo 1, que son el cordón que protege la planicie de Maracaibo, además que contamos con abundante agua, ya conversamos con el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, y tenemos equipos especializados para poner a producir, aquí se produce la proteína animal que podemos potencializarla, igualmente tenemos el Lago de Maracaibo, hay que engranar políticas con el Gobierno Nacional para trabajar en la capacidad industrial. Yo invito a todos los productores a reactivar su empresa e industria y ponerlas a producir en función de todo el estado Zulia”, explicó.

Asimismo, invito a los marabinos a que “con conciencia evalué la gestión de casi 6 años que tiene Un Nuevo Tiempo y amplié su horizonte, aquí estamos nosotros un joven con voluntad, experiencia en gerencia y un equipo de trabajo que viene ayudar a resolver los problemas”.

Por otra parte, Casanova se refrió al grave problema del transporte público de Maracaibo. “Tenemos el problema del transporte público, eso es inherente a la función de un alcalde, la gestión actual no tiene políticas para el servicio de transporte publico, tenemos la voluntad de trabajar con quien resulte electo gobernador, con el presidente de la República y con todo el gobierno nacional”.

“En estos días vi a una abuelita montada en una chirrinchera a las 8 de la noche, asustada en la avenida libertador, no podemos acostumbranos al nivel de desidia que tiene la ciudad”, aseveró.

En este sentido, para dar respuesta a este problema, el candidato respondió: “La gestión que podemos hacer para Maracaibo de presentar una propuesta al transporte público va desde la dotación de unidades, creación de proveedurías por el tema de los repuestos, y de fiscalización y control de rutas (…) eso es fundamental al igual que el tema de la vialidad, Maracaibo en este sentido tiene una gran dificultad, está completamente deteriorada en todos los corredores viales, y mucho mas grave es en el oeste donde viven mas de un millón de personas, tienen años esperando que sean atendidos”,

Igualmente, el candidato mostró su preocupación por el tema de la seguridad en el municipio. “Un planteamiento que ya he conversado con el próximo gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, es dedicarnos a la seguridad, voy a pedir que se nos devuelvan a Polimaracaibo, para tenerla equipada y al servicio de la ciudad”.

“Voy a hablar con quien sea necesario para resolver los problemas de la gente, con el gobernador, con el gobierno nacional, empresarios, trabajadores y con todo el poder popular para abocarnos en función de resolver los problemas”, recalcó.

Situación actual de la alcaldía de Maracaibo

Ante el déficit presupuestario y los problemas laborales que tiene la alcaldía de Maracaibo, que se ha evidenciado con la actual gestión municipal, el candidato oficialista reconoció que existe una crisis, que no ha sido atendida por la actual alcaldesa de la ciudad por “incapacidad”.

“Con el respeto que merece una dama, creo que es incapacidad de su equipo municipal de gobierno, que no se atienda a los trabajadores ni sus habitantes (…) a ese equipo se le acabo la creatividad, ellos llegaron hace rato a un tope y a un límite, y no dan más, si es verdad que hay una situación de crisis pero obliga a ponernos a prueba y crear e inventar formas y mecanismos, tenemos personas con hambre y dificultades que no podemos negar, hay que poner en el foco esos problemas, y no los problemas políticos, yo no vengo a convertir a Maracaibo en el centro del conflicto con el gobierno nacional, no tengo otra aspiración que ser alcalde por un buen tiempo para resolver los problemas de la gente”, expresó Casanova.

En este sentido, concluyó enviándole un mensaje a todos los trabajadores del ayuntamiento marabino: “Se les acabó la capacidad y se les acabó la creatividad a la actual alcaldesa, el mensaje a los empleados es que tengan paciencia, yo les aseguro que Willy Casanova es un hombre de palabra, que al juramentarse el 11 o 12 de diciembre tendrá garantizado todos los beneficios laborales a los empleados de la alcaldía”.

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día