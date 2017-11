Willy Casanova: Ganaremos Maracaibo para solucionarle los problemas sacándola de la conflictividad

noviembre 10, 2017 - 12:38 pm

Seguridad, servicios públicos, transporte, calles iluminadas y una ciudad limpia es lo que ofrece el candidato a la alcaldía de Maracaibo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Willy Casanova.

En visita a Noticia al Día, el abanderado de la tolda roja afirmó que de resultar electo alcalde de la capital zuliana buscará soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad, enfocado en un programa de recuperación, reconstrucción y desarrollo.

—¿Qué ofrece Willy Casanova y por qué su proyecto es el más beneficioso para Maracaibo?

—Un alcalde debe asumir las competencias en primera persona. Creo que en los últimos años la figura de alcalde en Maracaibo solo ha existido en la legalidad, pero en la ejecución de esa tarea no está. Maracaibo necesita salir de la demagogia, del discurso político, de la conflictividad, debemos concentrarnos en los problemas de la gente. Ofrezco mi voluntad, mi juventud y mi experiencia como servidor público para resolver las complejidades poniéndolas en el centro del quehacer político.

Una de los primeros asuntos que vamos a conversar con el gobierno nacional es la seguridad. A la ciudad le hace falta remozar y recuperar de manera plena Polimaracaibo, lamentablemente está desmantelada después de ser una de las policías más completas y mejor pagadas. Luego tenemos el problema de los servicios públicos, que son muy apremiantes para la población; también está la dificultad del transporte público, es terrible ver a las familias zulianas sometidas al riesgo y a la humillación para llegar a sus destinos, en este sentido creemos que debe darse una política conjunta entre el gobierno municipal, regional y nacional para que podamos tener las inversiones necesarias a fin de tener un sistema de transporte como lo requiere la ciudadanía; otro problema gravísimo es el de la basura, esto nos afecta a todos, para esto el planteamiento es muy sencillo, lo primero que vamos hacer es recogerla, por supuesto hacen falta inversiones, estamos hablando de unos 60 camiones compactadores que le hacen falta a Maracaibo, esto se hace en conjunto con el gobierno nacional y no tengo ningún problema en ir a solicitar ayuda; la iluminación también tiene un impacto muy contundente, la ciudad está en la penumbra, esto estimula la inseguridad.

También, aunque no son competencias directas del alcalde, vamos a asumir todas las cosas que tengan que ver con el beneficio de nuestra gente, creo que es una obligación nuestra desarrollar acciones que nos permita menguar la carga económica que es bastante compleja para las familias venezolanas, para ello lanzaremos el plan de mercados populares a cielo abierto, una de nuestras marcas será que acompañaremos al pueblo en estas situaciones.

—¿Es necesario un alcalde oficialista para que regresen las competencias que le fueron tomadas al ayuntamiento? Me refiero a Polimaracaibo, Imau, Cuerpo de Bomberos.

—Yo no asocio con que estas medidas se tomen porque uno sea chavistas o no, sino con que haya un alcalde que asuma sus responsabilidades. Con Polimaracaibo ocurrió un eventualidad en la que el cuerpo estaba mal equipado y no pudieron combatir a unos delincuentes, por eso se tomó la medida de intervenirla; la recién intervención del IMAU también fue por la situación de insalubridad en la ciudad; el cuerpo de bomberos fue por las precarias situaciones en la que estaba todo el personal. Al llegar yo a la alcaldía, con intención de trabajar por Maracaibo, lo primero que haré es pedir que nos devuelvan las competencias de estas instancias, asumiendo lo bueno y lo malo. Tengo la seguridad que nos devolverán estas funciones, no porque seamos oficialistas, sino porque somos gente seria y responsable con la que puede haber una sincronía con el gobierno nacional.

—¿Qué estrategias empleará para captar los votos de un municipios que tradicionalmente es considerado como opositor? Tomando en cuenta que en las elecciones del 15-O, el Psuv solo logró el triunfo en cinco de las 18 parroquias.

—Nosotros estamos hablando con la verdad. Yo creo que cuando uno habla con el corazón y con argumentos logra llegar a la conciencia de la gente. A pesar de la situación terrible que tenemos, no estamos atacando a nadie ni vamos a perder tiempo en la politiquería, nos estamos concentrando en los problemas de la gente ofreciendo soluciones viables, la gente sabe que no va ser desde el conflicto que se van a resolver los problemas, la ciudad necesita de alguien que venga a trabajar por ella, es lo que yo estoy ofreciendo, creo que el reto está en poder llegar más amplio a todos los sectores, fuera de las pasiones políticas, más allá de los colores, terminemos que conversar para proponer y trabajar, ese es el mecanismo más certero para poder alcanzar la victoria.

—¿Rescataría o daría continuidad a algún proyecto o programa de la administración saliente?

—En la vida no hay nada blanco y negro, los matices son muy importantes. Siempre hay que reconocer las políticas positivas en todas las gestiones. Aunque la administración actual tiene pocas cosas que funcionen, existe un programa de becas hacia los jóvenes es una de las cosas que sin duda voy a mantener, reforzar y ampliar, porque creo en la juventud. Hay algunos programas de corte social que tiene la alcaldía que también vamos a potenciar para llegar al pueblo de mejor manera. Si hay cosas que están desarrollando de manera positiva las respetaremos y la llevaremos a cabo con mayor contundencia.

