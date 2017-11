VP exige fe de vida de Daniel Ceballos tras 50 días de aislamiento en El Helicoide

noviembre 27, 2017 - 8:23 pm

La dirigente de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira, Gaby Arellano, exigió al Gobierno de Nicolás Maduro dar una fe de vida del también dirigente nacional de la tolda naranja, Daniel Ceballos, quien permanece aislado desde hace 50 días en la sede del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) El Helicoide.

Acompañada por el coordinador político nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, la concejal metropolitana de Caracas, Gladys Castillo, la madre del ex alcalde de San Cristóbal, Nancy de Ceballos y su abogada, Ana Leonor Acosta, Arellano indicó que el Gobierno ha intentado usar a Ceballos como “ficha de negociación”.

“El día de hoy estamos en las puertas del centro de la tortura, donde se le dan tratos crueles e inhumanos a personas por pensar distinto. Hoy no sabemos en qué condiciones está Daniel Ceballos; no sabemos si le están dando los alimentos que trae su familia o si su salud está en condiciones óptimas (…) A Daniel lo han utilizado como una ficha, pero no han podido doblegarlo ni quitarle esa sonrisa que nos inspira a quienes seguimos con la lucha desde las calles”, expresó.

La abogada defensora de Daniel Ceballos, Ana Leonor Acosta, recordó que el dirigente nacional lleva tres años y ocho meses secuestrado por la dictadura, debido a que no cuenta con ningún proceso judicial en marcha. Además, precisó que la audiencia ha sido suspendida en tres ocasiones y que las veces que ha sido reconvocada, el SEBIN se niega a trasladar a Ceballos hasta los Tribunales.

