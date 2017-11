Volvió a su hogar y la encontró con otro: Sangrienta pelea entre dos pingüinos (Video)

noviembre 7, 2017 - 9:20 am

Un video publicado por National Geographic muestra una feroz pelea entre dos pingüinos. Según la narración, el pingüino había encontrado a su pareja con otro.

Tras un primer ‘asalto’, la hembra decide quedarse con el ‘rompe hogares’, pero el macho vuelve al ataque. Tras el último ‘round’ este último abandona el lugar, humillado.

Advertencia: el siguiente video puede herir la sensibilidad de algunas personas.

A fight breaks out when a husband comes home and finds his wife with another penguin. pic.twitter.com/9ejYGcJ5TJ

— Nat Geo Channel (@NatGeoChannel) November 4, 2016