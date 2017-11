noviembre 3, 2017 - 3:40 pm

El partido Voluntad Popular (VP) rechazó este viernes las acciones emprendidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno al levantar la inmunidad parlamentaria al diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, así como prohibirle la salida del país para juzgarlo en tribunales ordinarios.

Comunicado íntegro de VP:

El régimen encabezado por Nicolás Maduro una vez más reafirma su esencia dictatorial y enfila con su artillería sustentada en su hegemonía y control por sobre los poderes del Estado al anunciar la írrita decisión del TSJ de allanar la inmunidad parlamentaria de nuestro coordinador nacional y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado legítimamente electo Freddy Guevara por inexistentes delitos que se inventa la dictadura; al tiempo que insiste en la persecución continuada a nuestra organización, esta vez mediante la pretensión de ilegalización anunciada por el mismo Maduro.

Tanto la confabulación para allanar la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, como la pretensión de nuestra ilegalización como partido político, resurgen luego que desde Voluntad Popular anunciamos responsablemente al país y a la comunidad internacional, en voz del mismo diputado Guevara, que no vamos a convalidar con nuestra participación en elección alguna un nuevo fraude constituyente, hasta tanto cambien las presentes condiciones electorales y se permitan comicios libres, transparentes y democráticos.

Reafirmamos que el actual sistema y condiciones electorales solo sirven al régimen para ponerse un disfraz democrático ante el mundo con el aval y legitimación de la oposición, cuando en realidad el régimen controla fraudulentamente, a través de todos los poderes secuestrados, el resultado final de la voluntad popular de millones de venezolanos que quieren cambio.

En ningún país democrático del mundo los liderazgos y organizaciones políticas pueden ser obligados bajo amenaza a participar de procesos electorales, mucho menos si se ha confirmado que son fraudulentos, tal como es el caso venezolano. Si esto implica que de manera arbitraria e ilegal nuestra tarjeta electoral sea secuestrada por el régimen como ha sido su amenaza permanente desde hace años y la agudización de la persecución para nuestros dirigentes y activistas, estamos dispuestos a asumir con orgullo ese riesgo, tal como lo han asumido nuestros valientes líderes que hoy son presos políticos, exiliados y perseguidos por mantener firmes los valores y principios de Voluntad Popular de luchar sin descanso por una Mejor Venezuela, libre y democrática, en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos y no para una cúpula corrupta. Como lo han evidenciado cientos de miles de venezolanos, Voluntad Popular no es solo un partido, es un sentimiento de lucha, esperanza y libertad frente a una dictadura criminal, corrupta y violadora de derechos humanos y nuestros líderes, como es hoy el caso de Freddy Guevara, no van a doblegar los ideales patrios de libertad.

Expresamos nuestra condena absoluta a esta arbitraria acción de la dictadura anunciada por el cuestionado vicepresidente de la dictadura, Tarek El Aissami, en contra del diputado Freddy Guevara, misma suerte que podría correr en próximas horas el presidente de la AN, diputado Julio Borges. A ambos les ratificamos nuestro irrestricto apoyo en esta lucha por la libertad de Venezuela y alertamos a la comunidad internacional sobre esta grave amenaza, que representa un irrespeto a la voluntad popular expresada por millones de venezolanos en diciembre de 2015, una nueva ilegalidad de la dictadura contrariando nuestra vapuleada Constitución y en especial, un atentado contra la casi inexistente democracia venezolana que tenemos como objetivo fundamental rescatar y reconstruir.

Venezuela, sigamos luchando con unidad de objetivos, fuerza y fe por la libertad de Venezuela, juntos nos mantendremos en pie de lucha pacífica, constitucional y democrática, siempre irreverentes, hasta conquistar la libertad definitiva de Venezuela como lo ha evidenciado con su lucha incansable nuestro líder Leopoldo López.

En Caracas, a los tres (3) días del mes de noviembre de 2017.

Voluntad Popular

Noticia al Día