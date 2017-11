El venezolano Andy Paradise estrena “Ahora”, su nuevo sencillo

noviembre 29, 2017 - 4:52 pm

Para Andy Paradise, prestar atención a todo tipo de música e interpretar varios géneros ha sido clave para llegar al punto en el que se encuentra actualmente.

El equilibrio, que se nota en sus canciones y letras. “Hip Hop, Reggae, Pop, son mi mayor influencia en la música, pero debo dejar claro que la influencia de un músico no es un género, es la misma música como tal”. Explicó el cantautor.

Este proyecto viene de la mano de Carlos Arrieta y Daniel “D Tenox” Tenorio en la producción musical, la cual fue grabada en Studio Center en Miami Florida.

El sencillo titulado Ahora, está influenciado por el pop y el reggae con respecto a la voz y al beat es una mezcla de Rock y Reggaeton, llevada al equilibrio de la música Popular.

El paraíso de Andy

El artista oriundo del Paraíso, un pequeño barrio en Lara, Capital musical del país, se define como una persona muy spiritual, lleno de una gran energía que quiere compartir con todas las personas que escuchen su música.

“Soy amor, paz, fuerza, constancia, fuego, Fé. Soy tristeza, alegría. Soy parte de la historia, soy un Paraíso en medio del infierno, soy el pasado, el presente y el futuro de la música Latina, pero sobre todo eso soy Hijo del Padre y Dios del universe”.

“Andy nos parece un nombre amigable, queremos transmitirle a la gente principalmente muchas buenas energías, confianza, honestidad, luz y por esa razón me di cuenta que era necesario para mi ser real, Andy no es mi nombre de Pila, solo es un A.K.A. Por eso razón acompañamos el nombre Andy con Paradise, eso representa para mi de donde vengo y para donde de voy, creci y vivi toda mi infancia en un lugar llamado El Paraiso, por esa razón mi nombre”.

Andy antes del paraíso

El artista tuvo la oportunidad de cantar con algunas agrupaciones musicales y otros proyectos. “Pero no es la referencia para hablar de mí como músico y artista, ya que era parte de otras visiones, de otras personas quienes eran las que hacían el real esfuerzo por llevar a cabo todo, pero ahora como solista soy responsable de la visión, de la composición y las personas que trabajan conmigo es porque considero que están profesionalmente preparados para formar parte de lo que quiero que el mundo conozca de mi”.

Su inspiración viene de lo simple, sencillo, de la naturaleza y lo cotidiano. “De mi familia, mi barrio, de los jóvenes soñadores y emprendedores, de la buena energía que Dios me regala a diario, de su amor y paciencia inagotable, me inspiran los olores, los sabores, las miradas, soy un amante empedernido del arte, soy demasiado sensible a ella y en la música. Le doy gracias a Dios por dejarme hacer magia, no necesito que nadie me motive” Para el artistas sus canciones lo hacen sentir bendecido y privilegiado ante los ojos de mi Dios.

Entre sus sueños con la música, el primordial es vivir dignamente de ella, mostrarle a los jóvenes que sí pueden tener una vida próspera de la mano del arte, con responsabilidad, amor, dedicación, pasión, paciencia, Fe, obediencia y mucho temor a Dios todo es posible.

Nota de prensa