Valencia y Barcelona van a un choque de invictos en la Liga Española

noviembre 25, 2017 - 9:52 am

De la inestabilidad crónica al renacimiento en la Liga: con tres entrenadores en tres años, el Valencia vuelve a sonreír con Marcelino García Toral, que ha remodelado la plantilla y devuelto al club a los puestos punteros antes de enfrentarse este domingo con el líder Barcelona.

Nada parecía poder contener el declive valencianista de estos últimos años, tras acabar en una triste 12ª posición liguera en 2016 y en 2017 y los alrededor de 200 millones de euros invertidos por el magnate singapuriense Peter Lim parecían a fondo perdido.

Marcelino le dio un vuelco al Valencia

Pero, con Marcelino, nombrado en mayo pasado, todo ha cambiado: el Valencia (2º, 30 puntos) acaba de encadenar ocho victorias consecutivas en la Liga, el récord del club, firmando el mejor arranque de su historia, pese a un duro calendario.

Su sorprendente inicio de temporada lo ha colocado como el principal rival del Barcelona (34 puntos) por el título tras los numerosos tropiezos del Real Madrid y del Atlético de Madrid.

“Si me lo dicen en mayo, no me lo hubiera creído, seguro que no”, consideró Marcelino, en una reciente rueda de prensa, añadiendo que “hemos intentado hacer las cosas de forma coherente desde el inicio. Tenemos una plantilla buena en el aspecto humano y profesional”.

Todo un cambio respecto a la irregularidad de pasadas temporadas, marcadas por malas elecciones de entrenador (Gary Neville, Pako Ayestarán) o repetitivos vacíos colmados por Salvador González ‘Voro’, el incansable ‘bombero’ siempre dispuesto a ayudar al club.

La magia de Marcelino en la oncena de Valencia

Antiguo entrenador, entre otros, de Sevilla y Villarreal, Marcelino aligeró y reconstruyó su plantilla en verano: 17 salidas, 7 llegadas.

El veterano técnico asturiano (52 años) y el nuevo director deportivo, Mateu Alemany, tuvieron olfato a la hora de reformar el equipo.

El centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, cedido por el Inter de Milán, volvió a marcar un gol decisivo el domingo contra el Espanyol (2-0), mientras el portugués Gonçalo Guedes, cedido por el París SG, es una de las revelaciones de la temporada liguera con tres goles y cinco asistencias.

En cuanto al delantero italiano Simone Zaza (9 goles), es el segundo mejor goleador del campeonato por detrás de Leo Messi (12 goles), pese a sus molestias en una rodilla.

Favorecido por un calendario más tranquilo, ya que el Valencia, al no jugar en Europa, sólo tiene un partido por semana, Marcelino ha hecho magia añadiendo la integración de varias promesas del filial como el excelente centrocampista Carlos Soler.

y el juego valencianista, seduce: muy directo, con una presión intensa y un gol tras otro. El Valencia ha marcado 32 tantos en 12 partidos, es decir, una media de tres goles por partido y tiene el segundo mejor ataque de España, sólo superado por el del Barça (33).

El partido desde la grada

No obstante, Marcelino rechaza ser el artífice del cambio: el discreto técnico de sonrisa tímida declaró recientemente tras un partido que el mérito de la victoria era en 1% suyo y el 99% restante de los jugadores.

El equipo ha conquistado al exigente público de Mestalla, que rápidamente silba a sus jugadores o pide la dimisión de sus dirigentes, y esto promete un buen ambiente el domingo frente al Barcelona, a pesar de que Marcelino, sancionado por una expulsión contra el Espanyol, verá el partido desde la grada.

Barça y Valencia se mantienen invictos antes de este encuentro de la 13ª jornada liguera, y si el Valencia gana, se situará a un único punto del líder azulgrana, tras un tercio de las 38 jornadas ligueras.

El club valenciano está teniendo un rendimiento muy parecido al del Atlético de Madrid en 2013-2014, último club en romper el duopolio Barça-Real en Liga desde… el Valencia en 2003-2004.

“Valencia está haciendo una gran temporada y es un rival de entidad”, reconoció el entrenador barcelonista Ernesto Valverde, para el que el equipo ‘che’ es “un rival candidato a la ‘Champions’ y, desde, luego por el título”.

AFP