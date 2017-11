Valencia: Indigentes matan a golpes a sexagenaria para robarle la pensión

noviembre 23, 2017 - 9:19 am

Una mujer de la tercera edad, identificada como Miriam Ospino (68), murió este miércoles tras ser golpeada presuntamente por indigentes para robarle su pensión, informó Marlene Estrada, amiga de la víctima.

Estrada comentó que el hecho ocurrió este martes, cerca de las 10:00 a.m, en la avenida 103 Carabobo, justo a la salida del estacionamiento del centro comercial Caribbean Plaza de Valencia. “Mi amiga iba al banco Provincial, en el centro comercial Scala, a retirar su pensión cuando fue interceptada por los indigentes”.

Ella logró zafarse, expresó Estrada. “Llegó al centro comercial Scala, donde funciona un centro de envíos Zoom, donde se desplomó con una nota que decía ‘no me dejen morir’, junto al número telefónico de la hermana”.

Entre lágrimas e indignación la mejor amiga de la víctima detalló que la sexagenaria presentó múltiples lesiones sobre todo en la parte del rostro, el cráneo y el tórax. “Es muy feo lo que le hicieron, no hay necesidad que uno muera así”.

Entre las cosas que quedaron en la cartera de Ospino se encontraron 10 mil bolívares en efectivo, las llaves y el control de su residencia, los documentos de identidad y su celular.

La mujer fue trasladada al Centro Médico Guerra Méndez, donde falleció al medio día de este miércoles. Familiares de la víctima no denunciaron el caso porque, a juicio de ellos, la denuncia no le devolverá la vida a Ospino. Por eso decidieron además que no le fuese practicada la autopsia, detalló Estrada.

Estrada recordó a su mejor amiga como una mujer alegre y muy coqueta. Con nostalgia bromeó al decir que Ospino siempre ocultaba su edad.

Miriam Ospino trabajó en la parte de administración en la Universidad de Carabobo y en la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo (AEUC), desde los 22 años y hasta su jubilación. No tenía hijos y vivía con un compañero.

El Carabobeño