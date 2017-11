Un 10 de noviembre nacieron: el futbolista Faustino Asprilla y el actor, siete veces nominado al Óscar, Richard Burton

noviembre 10, 2017 - 4:19 am

Un 10 de noviembre el mundo vio nacer a la estrella del fútbol colombiano, Faustino Asprilla, y al gran actor de cine Richard Burton, con siete nominaciones en la categoría ‘mejor actor’ de los Premios Óscar.

Faustino Asprilla Hernán, nació el 10 de noviembre de 1969 en Tuluá (Valle del Cauca).

Hasta los 18 años de edad jugó en la selección de Tuluá. A partir de 1988 comenzó a jugar en el Deportivo Cúcuta, de la Primera División colombiana, y de allí pasó al Atlético Nacional de Medellín, con el que ganó la Liga de 1991. Se hizo notar en el Torneo Preolímpico de Asunción, en el que Colombia consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Luego comenzó a jugar en el Parma, de la Serie A de la Liga italiana. Contribuyó a que su nuevo club pasara a ser uno de los grandes clubes de Italia y Europa: ganó la Recopa de 1993, la Supercopa de 1994 y la Copa de la UEFA de 1995.

Participó en la Copa del Mundo de 1994, en cuya fase previa de clasificación participó en una gesta histórica para Colombia: la victoria por 0-5 frente a Argentina en el Monumental del River Plate, en la que Asprilla anotó tres goles.

Por su parte, Richard Burton, de nombre real, Richard Walter Jenkins, nació también el 10 de noviembre, pero de 1925 en Pontrhydyfen, cerca del puerto de Talbot, Gales, 5 de agosto de 1984 a los 58 años.

Fue un actor británico, nominado en siete ocasiones al Premio Oscar.

En la década de 1940 y los comienzos de los años 50 Burton trabajó en el teatro y en el cine del Reino Unido. Hizo su debut profesional en Liverpool, apareciendo en una obra teatral llamada Rest of the Druid.

En 1947 grabó su primera película, The Last Days of Dolwyn lo que le catapultó como estrella de Holliwood, al aparecer en 1952 en la cinta My Cousin Rachel junto a Olivia de Havilland, trabajo por el cual fue nominado al premio Óscar al mejor actor de reparto.

Al año siguiente rodó La túnica sagrada con Jean Simmons, por la cual fue nuevamente nominado, y después insistió en papeles históricos al encarnar a Alejandro Magno en Alejandro el Grande, dirigido por Robert Rossen.

Noticia al Día/Agencias