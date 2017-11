Un 3 de noviembre se marcharon al cielo de los artistas: El malvado y cobarde, Dr. Smith de Perdidos en el espacio, el genial Matisse, Arturo de Córdova y Paul Mauriat

noviembre 3, 2017 - 4:00 am

Arturo García Rodríguez (Mérida, 7 de mayo de 1907- Ciudad de México, 3 de noviembre de 1973), conocido como Arturo de Córdova, fue un actormexicano, protagonista de la llamada “Época de Oro del Cine Mexicano”, filmó más de cien películas como galán urbano de cine negro, dramas psicológicos y comedias urbanas. Poseía una voz profunda, de sonoros matices y un ligero acento argentino, que lo acompañaría en todas sus interpretaciones.

Henri Émile Benoît Matisse (31 de diciembre de 1869-3 de noviembre de 1954) fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, Matisse es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso, como uno de los grandes artistas del siglo XX. Al inicio de su carrera, se le identificó con el fovismo y para los años 20 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, la cual desplegó en una inmensa producción que se extendió por más de medio siglo, y que consagró su reputación como una de las figuras centrales del arte moderno. Durante su trayectoria, supo conjugar en sus obras la influencia de artistas como Van Gogh o Gauguin, con la de las cerámicas persas, el arte africano o las telas moriscas.

Jonathan Harris (nacido Jonathan Charasuchin; hebreo : ג’ונתן האריס;Nueva York, 6 de noviembre de 1914 – Encino, 3 de noviembre de 2002) fue un actor estadounidense.

De padres rusos, Jonathan Harris nació en Nueva York en una familia muy pobre. En su adolescencia trabajó en una farmaciacomo ayudante por lo que decidió convertirse en farmacéutico aunque las obras de teatro lo harían probar suerte en el plató.

Al ser criado en Brooklyn tenía un acento típico en el que pronunciaba alargando algunas vocales por lo que empezó a mirar muchas películas inglesas para tratar de corregirlo, después empezó a trabajar en el Millpond Playhouse en Long Island. Su debut en Broadway fue en 1942 con la obra Heart of the City y durante la Segunda Guerra Mundial actuó en obras en el Pacífico Sur para las tropas norteamericanas. A su regreso a Nueva York empezó a prosperar en la televisión. Su primer gran éxito fue como actor secundario en la serie The Third Man (1957 hasta 1960) con la actuación de Michael Rennie quien ya era famoso por la película The Day the Earth Stood Still. El papel de Harris era el de doctor Bradford, el ayudante malhumorado y detallista de Rennie. Otras actuaciones en televisión le siguieron destacándose las siguientes: el personaje de Charles Dickens en Bonanza y un ladrón de bancos en The Outlaws. También interpretó el papel de Mr. Phillips en The Bill Dana Show (1963-1965). También interpretó el papel del Doctor en el episodio 17: Twenty-Two de la segunda temporada de la serie “The Twilight Zone” (1959-1964)

Perdidos en el espacio

Sin embargo, el papel con el cual se haría famoso definitivamente fue en la serie Lost in Space. En la serie, Harris interpretó a un malvado pero cobarde Dr. Smith quien siempre discutía con el robot de la serie. El personaje en vez de ser percibido como siniestro se hizo querido por el público televisivo, también se hizo famoso por los sarcásticos insultos hacia el robot como “tú santimonio cerebro de chatarra”. A pesar del éxito logrado, Lost in Space fue cancelado dejando a Harris encasillado en su personaje del cual nunca pudo librarse.

Paul Mauriat (Marsella, 4 de marzo de 1925-Perpiñán, 3 de noviembre de 2006) fue un popular director de orquesta francés, que se especializó en música ligera, conocido mayormente por realizar arreglos orquestales de música popular. Se dio a conocer con el éxito «El amor es triste» («L’amour est bleu», del compositor André Popp y el autor Pierre Cour, canción que fue interpretada en francés por Vicky Leandros como representante de Luxemburgo en el Festival de la Canción de Eurovisión 1967), que fue número uno durante cinco semanas en las listas de los Estados Unidos en 1968.

