Un 24 de noviembre descansó de sus dolencias el señor Miyagi

Noriyuki “Pat” Morita (Isleton, California, Estados Unidos, 28 de junio de 1932 – Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 24 de noviembrede 2005) fue un actorestadounidense de origen japonés, conocido principalmente por su papel como el señor Miyagi en la serie cinematográfica Karate Kid.

Nació en Isleton, California, el 28 de junio de 1932. Sus padres eran inmigrantes japoneses que se dedicaban a la venta ambulante de fruta. A los dos años sufrió una grave infección (tuberculosisespinal) que lo dejó prácticamente inválido hasta los once años, cuando finalmente le fueron soldadas cuatro vértebras. Se creyó que nunca volvería a caminar, pero, tras la dura experiencia de volver a aprender a caminar, logró recuperarse. Su afición por la interpretación viene de este largo período de idas y venidas a hospitales. Como, o bien estaba hospitalizado, o bien en las cortas estancias en casa, no podía salir a jugar con otros niños, Morita pintaba caras a sus calcetines e inventaba sus propias historias. [cita requerida] Allí, encontró consuelo en un sacerdote católico, con el que entabló amistad y del que tomaría el nombre de Pat que elegiría, más adelante, como nombre artístico.

Tras su recuperación, Pat Morita no pudo disfrutar de su salud recién restablecida. Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, por lo que un agente del FBI lo acompañó directamente desde el hospital hasta un campo de concentración en Arizona, donde había sido recluida su familia por ser japonesa. En este campo permaneció hasta acabada la guerra.

Después de la Guerra, su familia puso un restaurante, el Ariake Chop Suey, en Sacramento, Morita además de ejercer de camarero, entretenía a los clientes con bromas y como vividor de las cenas en grupo.

Al mismo tiempo, Morita continuaba con sus estudios, graduándose en la universidad de Fairfield y licenciándose en aeronáutica. Llegó a trabajar como técnico aeronáutico en la compañía aeroespacial Aerojet-General.

Morita, por esa época, treintañero, casado y con una hija, decidió que no era eso lo que quería hacer con su vida y dejó el trabajo para empezar a actuar en night clubscomo cómico bajo el seudónimo de The Hip Nip, allí fue visto por productores y tuvo primer papel en el cine, con una pequeña intervención en la película Millie, una chica moderna, una comedia musical de 1967, dirigida por George Roy Hill, con música de Elmer Bernstein y protagonizada por Julie Andrews. Morita hacía un estereotipado papel de secuaz del malo de turno. Luego siguió trabajando en pequeños papeles en las películas The Shakiest Gun in the West (1968), Every Little Crook and Nanny (1972), Where Does It Hurt? (1972)

Se unió al grupo The Groundlings (grupo de cómicos fundado por Gary Austin en 1974 en Los Ángeles), grupo que participaba del movimiento de la llamada improvisación teatral (sketch cómicos que no tenían guion ni planificación). Su paso por este grupo, como a muchos de sus compañeros, le abrió definitivamente las puertas de la televisión y el cine.

Morita interpretó al capitán coreano Sam Pak en la mítica serie televisiva M*A*S*H. Después, vino un papel fijo en la serie Happy Days, donde daba vida a Arnold(Matsuo “Arnold” Takahashi) el dueño del local “Arnold” donde se pasaba buena parte de la serie. Morita dejó la serie tras las 2 primeras temporadas (1975-1976) para protagonizar una serie propia titulada Mr. T and Tina en ABC. La serie fue cancelada cuando llevaba sólo un mes en antena y Morita retomó su rol de Arnold en Happy Days, pero de forma eventual, como estrella invitada.

En 1984 se dio más a conocer cuando obtuvo el papel del sensei Kesuke Miyagi, el mentor del joven Karate Kid (Daniel-san interpretado por Ralph Macchio). Se hizo famosa la frase Dar cera, Pulir cera. Su gran actuación impresionó tanto a los críticos de Hollywood y le hizo merecedor de una nominación al Oscar como Mejor actor secundario aunque, finalmente, no se hizo con el galardón.

La película tendría dos secuelas más con Macchio Karate Kid II y Karate Kid III y otra llamada el El nuevo Karate Kid en la que el señor Miyagi habría de introducir en las artes marciales a una muchacha en lugar de un muchacho. La película tuvo como protagonista a la ganadora de dos premios Óscar, Hilary Swank, por entonces en los inicios de su carrera actoral. A pesar de sus excelentes actuaciones y contrario a lo que muchos puedan creer, Morita nunca practicó formalmente las artes marciales por su problema de espalda, de hecho la mayoría de sus escenas de karate fueron realizadas por un doble (Fumio Demura). Otro dato importante es que el inglés de Morita tenía un perfecto acento norteamericano, sin embargo debía fingir un acento japonés (en Happy Days o Karate Kid) y coreano en (Mash) debido a exigencias del guion y de su personaje.

En 1987, dio vida al detective “Ohara” en la serie de televisión del mismo nombre, resolviendo los crímenes y casos gracias al dominio de las artes marciales, sus principios espirituales y técnicas de meditación orientales. La serie tuvo una duración de dos temporadas en la cadena ABC, entre 1987 y 1988.

En el año 2004, Morita rodó tres proyectos cinematográficos (en uno de ellos era el protagonista), que por el retraso del tiempo de producción se estrenaron de manera póstuma.

