Trump ataca nuevamente a jugadores de la NFL que se arrodillan en himno

noviembre 24, 2017 - 6:36 pm

El presidente Donald Trump continuó con sus críticas hacia los jugadores de la NFL que se arrodillan durante la interpretación del himno nacional a manera de protesta por actos de racismo y brutalidad policiaca.

“¿Pueden creer que la falta de respeto a nuestro país, nuestra bandera, nuestro himno continúa sin sanción a los jugadores?”, dijo Trump a sus seguidores en Twitter.

Can you believe that the disrespect for our Country, our Flag, our Anthem continues without penalty to the players. The Commissioner has lost control of the hemorrhaging league. Players are the boss! https://t.co/udXP5MR8BC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de noviembre de 2017