Tribunal revierte calificación en caso Paul Moreno y otorga libertad a Omar Barrios

noviembre 17, 2017 - 6:15 pm

Después de largas deliberaciones, el tribunal sexto de control del Zulia, durante la audiencia de juicio realizada este viernes, cambió la calificación jurídica sobre la muerte por arrollamiento del estudiante Paul Moreno y decidió enjuiciar al joven Omar Andrés Barrios por el delito de homicidio culposo.

La medida fue tomada luego que la juez hiciera un profundo análisis de las actas procesales. El tribunal en cuestión determinó que el fallecimiento de Moreno el pasado 18 de mayo, en medio de una manifestación en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, no correspondía a un homicidio calificado, tal como lo imputó el Ministerio Público en medio de una convulsionada y violenta situación política por la que atravesó el país.

Esta nueva decisión, tal como lo argumentaran expertos penalistas, se debió tomar desde un comienzo, pues es la que más se ajusta a la verdad de los hechos. Según la defensa de Barrios, este nunca tuvo la intención ni mucho menos planificó quitarle la vida a ningún manifestante. Simplemente se vio envuelto en un conflicto del cual él era ajeno. “Reiteramos que allí hubo dos víctimas, Paúl y Omar. El primero al ser arrollado cuando protestaba y el joven conductor que se vio atribulado en ese momento en una especie de acorralamiento, más emocional, dado por el temor y el pánico, que material, por la forma que se vio impedido de llegar a su destino en medio de pedradas a su vehículo.

Profundas heridas ha dejado este caso luego que un joven emprendedor perdiera la vida y la del otro quedara destrozada. Para el padre del también estudiante Omar Andrés, le es difícil hablar de justicia cuando su hijo todavía tendrá que enfrentar un juicio en el cual nunca debió estar sumergido. Dijo que no hay un día que no se lamente por la muerte de Paúl. “Desafortunadamente no está entre nosotros pero estoy seguro que desde el cielo, donde no tengo duda se encuentre, perdonará a Omar Andrés porque debe estar seguro que en verdad él no quiso hacerle daño, en ningún momento. ¡Dios!…fue una situación difícil por la que pasaron los dos. Toda una tragedia. Nadie está preparado para ello. No hubo intencionalidad de ocasionar esa muerte. Estoy convencido que el tribunal lo entendió y simplemente le dio al caso el curso que siempre debió tener. Quisiera que la familia de Paúl lo comprenda. Se los dice un padre, no un jurista”.

Omar Barrios padre, dijo tener más capacidad de hablar sobre el tema en este momento luego de no sentir tanto el látigo de la opinión pública que se formó una falsa versión sobre quien en realidad es mi hijo, yo y mi familia. “Somos apolíticos, tenemos nuestras raíces en Maracaibo y lo que hemos hecho en esta vida es trabajar honestamente sin perjudicar a nadie”.

Libertad y medidas cautelares

Los abogados Johan Urdaneta y Rafael Finol, defensores de Omar Andrés Barrios, explicaron que desde esta misma tarde el joven saldrá en libertad con medidas cautelares que lo someterán a presentación por un año y siete meses, y prohibición de salida del país.

Entrando en materia sobre la medida tomada por la juez sexta de control, informaron a NAD que la fiscalía no pudo determinar que hubo homicidio intencional. “La calificación que hizo el Ministerio Publico no cumplió los parámetros por el delito que injustamente había calificado. La juez como controladora del proceso penal se apartó de la calificación jurídica del MP como en reiteradas ocasiones lo ha ratificado el TSJ en la corte constitucional y en la sala de casación penal”, aseguraron los abogados.