noviembre 20, 2017 - 10:12 am

Exigen venta de lubricantes y repuestos

Desde tempranas horas de este lunes, transportistas de Maracaibo mantienen una protesta pacífica frente a PDVSA, en la avenida La Limpia, para exigir respuestas a la estatal por la falta de lubricantes y escasez de combustible en la región.

“Exigimos que se nos dé solución hoy mismo, el 15 % de transporte que todavía funciona en Maracaibo está paralizado por esta situación, PDVSA es el proveedor de lubricantes y no tenemos ni eso para nuestros motores, a esto se suma la falta de baterías, cauchos y repuestos, el transporte no le duele a nadie, si no tenemos respuestas hoy mismo nos vamos a un paro general el miércoles”, expresó Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transportistas (CUTT).

Alián lamentó que las reuniones que han sostenido en anteriores ocasiones con representantes del gobierno no hayan arrojado resultados positivos. “Seguimos esperando solución por parte de los tres niveles de gobierno: municipal, regional y nacional”.

Calificó la actual crisis del sistema de transporte como “la peor vivida en los últimos 20 años”, señaló que un litro de aceite de pipa es vendido hasta en 150 mil bolívares. Asimismo, expresó que cada transportista debe invertir hasta 4 horas de cola en una estación de servicio. “Hay asuntos para las que no se necesita dinero sino voluntad política”.

Pasadas las 9:00 de la mañana, el director de Fontur Zulia, Newman Fuenmayor, se acercó a los transportistas para crear una comisión y reunirse con representantes de Pdvsa. Instaron al funcionario a que el servicio de transporte sea atendido a fin de no radicalizar la protesta.

Noticia al Día