Todo es pasajero (Ernesto Jiménez)

noviembre 2, 2017 - 6:16 am

Hace algunos días en la oficina donde trabajo conversaba con unos compañeros sobre las cosas que nos da la vida, y sobre las cosas que nos quita, o las que creemos tener que nunca tuvimos, si las que creemos tener y nuca fueron esas cosas las que llamamos ilusión, o las que adquirimos sin necesidad, algunas muchachas conversaban sobre las operaciones estéticas, maquillajes permanentes y cosas de esas, y llegamos a la conclusión que todo en la vida era pasajero, si te haces una operación para verte linda eso es pasajero al tiempo se te vencen los implantes y pasa el encanto o te vuelves a operar, el maquillaje se quita o te retocas, pero se te pasa, el amor algunas veces también es pasajero, porque no es amor es la ilusión del amor, crees que estas enamorado y no lo estas , cuando el amor es verdadero siempre está latente como el amor de Dios, que a pesar que fallamos y pecamos el nos ama, el si vive el verdadero amor nosotros vivimos la ilusión del amor porque dañamos ,humillamos a las personas que están con nosotros, y como dice la biblia quien no ama no a conocido a Dios porque Dios es amor.

Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para poder querer o amar a alguien, les decía que todo es pasajero, la rabia llega y se va, el dolor llega y se va, la vida llega y se va, pero para estar feliz tenemos que vivir cada momento aprovecharlos al máximo, momentos de alegría vivelo, rie ,salta, aplaude vívelo como quieras, momentos de ilusión disfrútalo siéntelo, momentos de tristezas vívelo llora grita, que es pasajero y disfrútalo antes que termine, pero yo te digo hoy vive al máximo el amor a Dios que el te perdona, siempre..

Ernesto Jiménez

[email protected]