Timochenko consultará a los colombianos su candidatura presidencial

El líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, aseguró que pedirá la opinión de la “gente del común” para determinar si acepta su candidatura a la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año.

“Yo nunca a las Farc le he dicho no a una tarea y esta no será una excepción, pero sí quisiera antes de tomar la decisión en firme consultar la opinión del común. Espero sus opiniones”, dijo Timochenko en un video publicado en su Twitter.

El exlíder guerrillero, que preside el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, explicó que recibió la visita de su compañero Carlos Antonio Lozada quien le comunicó “oficialmente” la decisión de postular su nombre “para las elecciones presidenciales del próximo año”.

En el video, Londoño que reside en Cuba, no da mayores explicaciones de cómo y en qué fechas realizará la anunciada consulta.

