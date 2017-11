¡Te sorprenderá! El particular movimiento de un árbitro de lucha que rompe las leyes físicas (+Video)

noviembre 20, 2017 - 10:51 am

El deporte tiene momentos increíbles. Una victoria o una derrotan sacan lo mejor o lo peor de una persona. También muestran los defectos, habilidades o destrezas de cada uno, incluso si no eres deportista sino un árbitro, por ejemplo.

Ese fue el caso de un juez de lucha, quien durante una competición juvenil en la ciudad texana de San Benito (EE.UU.), parece haber roto las leyes de física deslizando su cabeza en paralelo al suelo cerca de los luchadores.

La grabación del extraño momento se viralizó en Twitter y ha desatado la sorpresa de los internautas.

Todo parece indicar que el particular movimiento que el árbitro realiza es para percibir mucho más de cerca y a detalle los desplazamientos y jugadas de los luchadores.

It’s wrestling season .. which means we gonna see a whole bunch of refs doin this pic.twitter.com/LpwvRORwKc

— cam ;) (@Cams_hungry2) 15 de noviembre de 2017