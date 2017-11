Tania D’amelio: CNE admitirá en auditorías solo a partidos postulantes en municipales

noviembre 1, 2017 - 5:21 pm

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’amelio a través de su cuenta en Twitter informó que en auditorías para elecciones municipales 2017 y gobernación del estado Zulia, solo serán admitidos los partidos políticos postulantes.

A propósito de las críticas de algunos partidos políticos de la coalición opositora sobre la solvencia del Poder Electoral, la rectora reiteró que “los partidos que no postulen candidatos para elecciones de diciembre no podrán estar presentes en auditorías por no ser parte del proceso”.

La funcionaria señaló que “la presencia en auditorías del CNE para comicios de diciembre se basa en el interés legítimo y directo en el proceso que tienen las partes”.

Noticia al Día