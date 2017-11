noviembre 7, 2017 - 12:31 pm

Aunque en ocasiones es confundido como una forma de prostitución, la práctica de un Sugar Daddy se basa en pagar por mucho más que solamente sexo, y que en ocasiones funciona prácticamente como una relación estable.

A diferencia de los servicios sexuales pagados, los Suggar Daddies son hombres laboralmente exitosos que dan altas cantidades de dinero o regalos a mujeres —generalmente mucho menores que ellos— para acordar un tipo de relación con intenciones muy claras.

¿CÓMO ES LA VIDA CON UN SUGAR DADDY?

En general funciona como cualquier tipo de “noviazgo”, aunque hay que destacar que el sexo no es forzoso y que no suele involucrar un enamoramiento o sentimientos profundos.

Las chicas, conocidas comúnmente como Sugar Babies, reciben lujosos regalos, ropa, zapatos, viajes, accesorios o incluso dinero para costear su universidad, rentas y otros gastos diarios a cambio de su tiempo.

Este tipo de acuerdos suelen darse a través de páginas como Seeking Arragements, donde se especifica el nivel socioeconómico del que paga y la pretensión monetaria de la parte contraria, además de su ocupación, origen, rasgos físicos, gustos, estatus amoroso y otros detalles personales.

Algunas Sugar Babies mantienen más de un acuerdo al mismo tiempo, quienes salen con sus parejas para ayudarlos a elegir ropa, a cenar, al cine, teatro, y otras actividades para consentir caprichos o deseos.

Los motivos por los que un hombre o mujer se involucra en un acuerdo así pueden ser diversos, existen algunos que no tienen el tiempo para mantener una relación formal, son viudos o divorciados, y otros que simplemente disfrutan la compañía.

La edad sin límite

En lo que respecta a la diferencia de edades, el sugar daddy no tiene añoranzas del pasado y aún posee fuerzas para seguir el ritmo de su pareja, si llega a existir sexo entre ellos. Aunque, según aseguran muchas de las muchachas en cuestión –llamadas sugar babies–, a veces todo ha sido platónico y el resultado fue igual de satisfactorio.

Suena simple y, según los involucrados, también justo. No hay ganador ni perdedor. No hay explotador ni explotado. Él solo exige que ella esté disponible cuando sea requerida. A ella tampoco le importa mucho lo que él haga con su vida (si es casado o soltero), mientras sea tratada como una reina. No es exactamente una relación, sino una suerte de intercambio de favores. Es allí, en el trueque, donde se genera el conflicto.

En palabras del psicólogo Rolando Varillas: “Los elementos de transacción son dinero a cambio de compañía, lo cual no permite que la mujer explore otros recursos para valerse por sí misma. Con el tiempo, este modo de vida genera dependencia en otras personas, al momento que ella busque obtener las cosas que desea. Por ello, es una relación de intercambio que trae un beneficio a corto plazo, pero cuyo costo aparecerá en algún momento”.

Esmas