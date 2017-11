Stefany Hernández se cuelga el bronce en los Bolivarianos y Mariana Pajón se queda con el oro

noviembre 17, 2017 - 6:28 pm

La campeona mundial de ciclismo BMX (2015) Stefany Hernández se colgó la medalla de bronce en la prueba de contrarreloj de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.

La guayanesa frenó el reloj en 41 segundos 78 centésimas una milésima (41,78’1) y quedó en el tercer puesto detrás de la ecuatoriana Domenica Azuero (41,56) y la colombiana Mariana Pajón (40,29), ganadora del oro.

Pese a conquistar un puesto en el podio, la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 no se mostró satisfecha por el resultado.

“No estoy para nada contenta con el resultado, a pesar de que di lo mejor de mi. Me sorprendio muchísimo cuando dieron el tiempo de la vuelta, no sentí que era para ese tiempo, pero luego que chequeamos el video con el entrenador, me mostró donde estuvo la falla”, dijo en un video publicado en Twitter por el Comité Olímpico Venezolano (COV).

Tras revisar el material audiovisual, Hernández y su cuerpo técnico estiman que la falla se pudo presentar en la primera curva, donde no recortó sino que se abrió y terminó por pedalear más de la cuenta.

“Como bien saben nunca he sido fanática de la contrarreloj, pero últimamente he estado practicando porque sabía que que se iba a batallar po una medalla aquí en los Juegos Bolivarianos. Obviamente siempre deseo darle oro a Venezuela, se los debo y voy a darle con todo mañana para pagar esa deuda”, añadió.

Hasta el momento Venezuela se mantiene en segundo lugar de este evento deportivo con un total de 97 medallas (33 de oro, 36 de plata y 28 de bronce). En primer lugar está Colombia que acumula 162 medallas (71 de oro, 43 de plata y 48 de bronce).

